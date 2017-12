1a divisió

Jornada 13

Parrulo - Catgas Energía

avui

Osasuna - Segovia

4 - 3

El Pozo - Palma

avui

Saragossa - Ribera Navarra

5 - 3

Cartagena - Gran Canària

12 - 4

Jaén - Movistar Inter

avui

Barça Lassa - Santiago

3 - 1

Llevant - Peníscola

4 - 3

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Barça Lassa 34

13 11 1 1 57 19

Movistar Inter 31

12 10 1 1 53 19

Osasuna 27

13 8 3 2 50 35

El Pozo 26

12 8 2 2 50 31

Palma 23

12 7 2 3 46 31

Jaén 23

12 7 2 3 45 32

Saragossa 21

13 6 3 4 52 55

Cartagena 18

13 5 3 5 49 48

Llevant 17

13 5 2 6 58 51

Segovia 17

13 5 2 6 37 51

Ribera Navarra 16

13 4 4 5 34 34

Catgas Energía 11

12 3 2 7 31 39

Peníscola 8

13 2 2 9 28 40

Gran Canària 6

13 2 0 11 28 89

Santiago 5

13 1 2 10 35 58

Parrulo 3

12 0 3 9 27 48

El Barça conserva el lideratge després d’aconseguir l’onzena victòria en un partit que va tenir sota control. Léo Santana avisava amb un pal tot just en el segon minut. El Barça va continuar amb el domini i va obtenir premi en una gran acció individual de Ferrao que feia pujar el primer gol (7’). Els gallecs també van tenir les seves oportunitats per empatar, com la que el porter Juanjo va aturar a Zequi (14’). El Barça va pressionar el Santiago al seu camp en els últims minuts del primer temps, però no va poder obrir més marge.

Poc després de la represa, però, Ferrao tornava a marcar –11 gols ja en la lliga– i obria avantatge. El Ferrol no es va acoquinar, i en una bona contra Álex Diz feia l’1-2 amb un xut fort. En el tram final, el Barça recuperava els dos gols d’avantatge amb un gol de falta de Joselito (3-1, 33’). El Santiago va arriscar en els últims minuts jugant amb porter-jugador, però no va tenir ocasions clares i a punt va estar de rebre el quart gol.