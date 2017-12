Una remuntada de nassos

El Sant Andreu va donar una lliçó d’orgull remuntant quatre gols –6-2 i 7-3– contra el Messina, l’amfitrió, i va sumar el seu primer triomf en la prèvia de l’Eurolliga. L’equip català es jugarà avui la classificació –passen els tres primers– contra el Nikar Heidelberg alemany.

El Sant Andreu va aguantar les primeres envestides de les italianes igualant dos cops el marcador (1-1, 2-2) gràcies als encerts de Alys Nicole Williams i de Brigitte Sleeking, però ja no va poder aturar les locals en la resta del primer quart (5-2). La xinesa Zihan Zhao va seguir burxant en la ferida i va fer, ja en el segon quart, el seu tercer gol (6-2). Helena Dalmases va replicar i va donar vida al Sant Andreu (6-3). Absolutament endollada, Zhao va establit el 7-3 i Crespí va respondre (7-4) en un marc de defenses febles i atacs potents. Ella mateixa va permetre al Sant Andreu acostar-se a només gols transformant un penal (7-5) que situava les catalanes al davant en el parcial del segon quart (2-3) i confirmava la reacció. La revifada la van apuntalar Sílvia Morell (7-6) i Alejandra Aznar (7-7) en plena crisi transalpina. Amb l’intercanvi de cops i dos gols més –D’Amico, pel Messina, i Jackovich pel Sant Andreu en superioritat– es va arribar a la mitja part amb empat a 8.

Amb 9-9, la bona notícia va ser l’exclusió definitiva de la xinesa Zhao a 3:22 del final del tercer quart, que va finalitzar amb un escàs parcial d’1-1, més precaucions defensives i tot per decidir. Tot just arrencar el darrer parcial –s’havien consumit només 22 segons–, Helena Dalmases va avançar per primera vegada les catalanes (9-10). El 9-11 marcat per Aznar va començar a minar la moral de les italianes davant del rellançament que ja semblava imparable de l’equip de Javi Aznar. El Messina va perseverar (10-11) però Jackovich va clavar el dotzè (10-12) a només 2:32 del final. La determinació de les catalanes va evitar maldecaps innecessaris. Aznar va fer el 10-13 a 1:59 i va deixar el partit sentenciat.