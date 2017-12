Rodney Iona, un reforç amb garanties per a la Santboiana

La principal aposta de la Santboiana per a la segona part de la temporada és Rodney Iona, un versàtil jugador de 26 anys, nascut a Melbourne i d’origen samoà. Onze dies abans del tancament de la finestra d’hivern, i havent esgotat el pressupost de l’any, es pot donar per gairebé segur que la plantilla del degà per a la segona volta del curs 2017/18 ha quedat tancada. Iona ha jugat les dues últimes temporades al Besiers de la segona divisió francesa, actua principalment com a obertura, però també pot jugar com a centre, cosa que ofereix la possibilitat a Lewis Williams d’utilitzar variants diferents en la línia de tres quarts. “Vinc amb molta energia i vull aportar el meu coneixement a l’equip, tot i que encara estic en creixement”, manifestava, en aquest sentit, el jugador després de vestir-se per primera vegada de blau. “És un jugador de molt nivell, que aportarà experiència a l’equip”, assegurava Ricardo Martinena, el director esportiu del club del Baix Llobregat

A Austràlia, el nou fitxatge del Sant Boi va jugar amb els Tuggeratong Vikings mentre també formava part de l’acadèmia dels Brumbies, de Canberra. El 2014 va debutar en la millor lliga del món amb aquest equip, participant en el derbi contra els Waratahs. L’any següent, els Brumbies li van oferir un contracte per una temporada sencera, però només va disputar dos partits i va decidir fer les maletes. França seria el seu nou destí. A principi d’aquesta temporada no va passar el control mèdic que la federació francesa practica periòdicament als jugadors que participen en les seves competicions. Una circumstància prevista en el compromís que acaba de signar: si els problemes físics que li van detectar a França li impedeixen jugar, el seu contracte amb la Santboiana quedarà anul·lat.