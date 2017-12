El Barça rebrà El Salvador i la Santboiana visitarà el VRAC en les semifinals de la copa

El sorteig que es va fer ahir al migdia, a la seu de la Federació Espanyola de Rugbi, va determinar que el pròxim 28 de gener, en les eliminatòries de semifinal de copa, la UE Santboiana visiti el VRAC Quesos Entrepinares i que el FC Barcelona rebi el SilverStrom El Salvador.

Si hem de fer cas dels precedents d’aquesta temporada i del que diu la classificació de la divisió d’honor dels últims anys, els grans favorits per ser a la final de copa són els dos equips de Valladolid. Serà, per exemple, la tercera vegada que el Sant Boi jugarà al Pepe Rojo, la casa del VRAC, aquest curs. El 15 d’octubre ho va fer per disputar el primer títol de la temporada, la supercopa, i el triomf va ser clarament local (46-23). Tres setmanes després es va repetir el duel, en la setena jornada de lliga, i van tornar a vèncer els castellans (49-32).

“A la supercopa no vam tenir gaires possibilitats, però el partit de lliga va ser més anivellat. Si no hagués estat per alguns errors defensius, hauríem pogut aconseguir la victòria”, considera el capità de l’equip del Baix Llobregat, Rubèn Sanz. “Sempre és difícil jugar a Valladolid, i més una eliminatòria. A més, el VRAC no admet errades. Però nosaltres –i més ara que ens hem reforçat amb un parell de jugadors– hi anirem amb tota l’energia per mirar de mantenir el títol que vam conquerir el curs passat”, hi afegeix.

El Barça, per la seva banda, no haurà de viatjar, però tindrà, igualment, un rival de molta consideració: el SilverStrom El Salvador, que el 5 de novembre passat, en partit de divisió d’honor, va guanyar a La Teixonera per 15-31. Tot i la dificultat, els blaugrana tenen moltes esperances en la copa, una competició en la qual feia 30 anys que no arribaven la semifinal. “El Salvador fa molts anys que treballa bé i és un equip molt compacte. Ells són els favorits, però nosaltres juguem a casa i aquest és un punt a favor nostre”, argumenta el capità barcelonista, Joan Losada. “Afrontarem el partit amb totes les nostres armes, molt motivats i alhora seriosos i disciplinats, perquè qualsevol errada ens pot costar l’eliminació”, sentencia.

Molinari al Barça