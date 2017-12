Banyades en or

Les dues grans figures de la natació catalana paralímpica, Sarai Gascón i Núria Marquès, van tornar a ser protagonistes en la jornada final del campionat del món que va acabar a Mèxic. La terrassenca i la nedadora de Castellví de Rosanes es van enfrontar en una final per tercera vegada en el mundial, en aquest cas en la prova dels 50 m lliure de la classe S9. Gascón, de 25 anys, es va penjar el seu tercer or (29.13), mentre que Marquès, de 18, va ser segona (30.26). La nord-americana Natalie Sims va lluitar fins a l’últim instant per la plata, ja que va quedar a només tres centèsimes de Marqués, confirmada com una de les grans figures de la natació mundial en penjar-se sis medalles, tres ors, dues plates i un bronze.

Més enllà de l’enfrontament cada vegada més mediàtic entre Gascón –sempre més ràpida en els duels directes– i Marquès, que ja s’ha convertit en un clàssic en els darrers anys, l’èxit de la natació catalana va ser absolut. Els nedadors del país van guanyar vuit de les deu medalles d’or de la delegació espanyola i tornarà a casa amb un total de 17 si hi afegim les 5 plates i els 4 bronzes.

El botí hauria pogut ser més gran. El vilafranquí Toni Ponce va quedar quart en els 200 m estils (SM8). En qualsevol cas, la progressió del nedador del CN Sitges és evident, ja que se’n va del campionat amb la seva millor actuació en un torneig internacional: un or, una plata i un bronze.

En el mundial també ha arribat la confirmació del talent d’una de les altres grans figures de la natació paralímpica del país, el sabadellenc Òscar Salguero, que s’entrena al CAR de Sant Cugat. A Rio, amb només 18 anys, ja havia conquerit la medalla d’or en els 100 m braça (SB8). A Mèxic va repetir el triomf en aquesta prova i va sumar el seu primer or en un campionat del món i, a més, va ser bronze en els 200 m estils, una modalitat i distància en què encara no havia pujat mai al podi en un campionat internacional.

El veterà