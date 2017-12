Cauen a pilota aturada

1a divisió

Jornada 14

Segovia - Parrulo

2 - 2

Catgas Energía - El Pozo

2 - 3

Palma - Saragossa

5 - 5

Ribera Navarra - Cartagena

5 - 3

Gran Canària - Jaén

2 - 6

Movistar Inter - Barça Lassa

4 - 1

Osasuna - Peníscola

3 - 2

Santiago - Llevant

4 - 4

Equip PT PJ PG PE PP GF GC

Movistar Inter 37

14 12 1 1 59 21

Barça Lassa 34

14 11 1 2 58 23

El Pozo 32

14 10 2 2 55 33

Osasuna 30

14 9 3 2 53 37

Jaén 26

14 8 2 4 52 36

Palma 24

14 7 3 4 51 38

Saragossa 22

14 6 4 4 57 60

Ribera Navarra 19

14 5 4 5 39 37

Llevant 18

14 5 3 6 62 55

Cartagena 18

14 5 3 6 52 53

Segovia 18

14 5 3 6 39 53

Catgas Energía 14

14 4 2 8 37 44

Peníscola 8

14 2 2 10 30 43

Santiago 6

14 1 3 10 39 62

Gran Canària 6

14 2 0 12 30 95

Parrulo 4

14 0 4 10 31 54

La propera (12-12-17)

Peníscola-Santiago; Llevant-Movistar Inter; Barça Lassa-Gran Canària; Jaén-Ribera Navarra; Cartagena-Palma; Saragossa-Catgas Energía; El Pozo-Segovia; Parrulo-Osasuna

Dues accions d’estratègia en l’inici de la segona part van sentenciar el Barça en el clàssic de l’LNFS, a la pista de l’Inter Movistar. Els madrilenys, que no van ser superiors tot i el resultat final, són ara els líders de la lliga. El duel, intens a cada acció i molt anivellat, no va decebre. Va colpejar primer l’Inter, quan no s’havien jugat ni cinc minuts. Elisandro va etzibar un xut des de lluny que Juanjo no va aconseguir rebutjar quan semblava que ho podria fer. El porter blaugrana, però, va deixar clar el seu nivell en tres intervencions seguides quan el marcador ja assenyalava l’empat a un que Joselito havia signat, en un contracop fulminant, poc després de l’1-0.

Nou minuts va necessitar Andreu Plaza per fer entrar tots els seus jugadors, a excepció del porter Paco Sedano, i exhibir el fons d’armari de què disposa. Un dels que va aparèixer des de la banqueta va ser Mario Rivillos, que va provocar els xiulets gairebé unànimes del públic que omplia el pavelló Jorge Garbajosa. Les ocasions a la porteria de Jesús Herrero es van succeir durant el tram final de la primera part: Joselito va poder fer el segon però va xutar desviat quan semblava que el més fàcil era ficar-la a dins, i Ferrão i João Baptista van fer lluir-se el porter de l’Inter. En tot cas, al descans es va arribar amb els dos equips fregant la sisena falta i amb empat al marcador.

En la represa, l’Inter va veure porta ben aviat un altre cop. Als dos minuts exactament. Rafa Rato va batre Juanjo per sota, en una senzilla combinació després d’un córner. Aquesta vegada, però, el Barça no va respondre. Ben al contrari, ja que en la següent arribada a la porteria blaugrana, també en un servei de cantonada, Gadeja va rematar a la xarxa, tot sol, des del segon pal. Encara que era un resultat mentider, el 3-1 va estabornir l’equip català durant uns minuts. El càstig rebut en dues accions d’estratègia va paralitzar completament els homes d’Andreu Plaza.

A partir de la mitja hora, però, el partit es va jugar definitivament a prop de l’àrea d’Herrero. A més, faltaven deu minuts i Ricardinho va cometre la cinquena falta d’equip. Tot feia presagiar un intercanvi de cops, però l’Inter Movistar va saber defensar-se bé i plantar-se als minuts finals conservant l’avantatge. L’últim gol arribaria a dos minuts del final, de porteria a porteria, amb el Barça jugant amb porter jugador, per sentenciar el duel.