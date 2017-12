Sense por de la campiona

Sense gens de por i amb moltes ganes de donar la sorpresa; així afronta la selecció espanyola femenina els vuitens de final del mundial contra Noruega (20.30 h), l’actual campiona. Espanya, amb destacat protagonisme català per la presència del tècnic nascut a Granollers Carlos Viver com a seleccionador estatal, i de la lateral de Sant Quirze del Vallès Ivet Musons, saltarà a l’Arena de Leipzig amb la intenció de lluitar fins al final per accedir als quarts de final.

El combinat estatal va fer una bona primera fase de grups amb tres victòries, un empat contra França i una única derrota –per només dos gols–, contra Romania. La tercera posició del grup A li permetia evitar el primer del grup B però, Suècia va sorprendre Noruega en el darrer partit i va fer que la defensora del títol mundial acabés segona i es trobés amb Espanya en els vuitens. En la fase de grups el conjunt de Carlos Viver es va mostrar sòlid i capaç de reaccionar en els moments de dificultats. Ivet Musons va debutar en una gran competició amb la selecció espanyola però això no es va notar en cap moment i va mostrar una gran maduresa dins de la pista, i va ajudar Espanya en moments complicats marcant gols importants i fent una gran defensa. La vallesana que juga a l’Elx va marcar 14 gols de 22 llançaments i dos de quatre penals transformats.

En partits oficials Espanya i Noruega s’han enfrontat vint-i-quatre vegades, amb dinou victòries per a les escandinaves, dos empats i només tres victòries del conjunt estatal. L’equip està convençut que guanyarà per quarta vegada.