El camí cap a Pyeongchang

Només tres dels set catalans que van participar en els Jocs Olímpics de Sotxi aspiren a repetir participació en els que tindran lloc a Pyeongchang entre el 9 i el 25 de febrer del 2018. Són Queralt Castellet, en surf de neu; Ander Mirambell, en tobogan, i Adrià Díaz, en patinatge artístic. Els esquiadors d’alpí Ferran Terra, Àlex Puente i Pol Carreras, i l’esquiadora de fons Laura Orgué, presents a Rússia, no seran aquest cop a Corea del Sud perquè han abandonat la competició d’elit.

A part d’ells, cinc catalans més intentaran ser a Pyeongchang, però en aquest cas per fer-hi el seu debut olímpic: Quim Salarich, Júlia Bargalló i Núria Pau, en esquí alpí; Maria Hidalgo, en surf de neu, i Maria Montejano, en tobogan. En total són vuit representants catalans, que, si tots aconsegueixen la classificació, superaran els set que van viatjar fa quatre anys a Sotxi.

Adrià Díaz ja està classificat virtualment per a Pyeongchang. El patinador de Barcelona, que a Sotxi va ser tretzè en dansa per parelles amb la madrilenya Sara Hurtado com a companya, va aconseguir la plaça per a la delegació espanyola en el mundial de Hèlsinki. A la capital finlandesa va acabar divuitè amb la seva nova parella, la britànica nacionalitzada espanyola Olivia Smart. La plaça no la tenen en propietat –és per al país–, però tot fa pensar que acabaran sent la parella convocada per viatjar a Corea del Sud.

Qui també té la classificació ben encarada és el pilot Ander Mirambell, que aspira als seus tercers Jocs. La setmana passada va aconseguir un altre top 20 en la copa del món de tobogan (dissetè a Winterberg) i ocupa el segon lloc en el rànquing de cinc països que poden aportar un sol esportista a Pyeongchang. En la mateixa especialitat, Maria Montejano intentarà fer el debut olímpic. A Winterberg va aconseguir el seu primer top 20 de la temporada, però encara ha d’escalar posicions en el rànquing classificatori.

La quarta de Castellet