Barça i Santboiana signen una primera volta notable

Quan s’ha jugat la meitat de la temporada regular de la divisió d’honor, els dos equips catalans presenten un balanç de resultats gairebé idèntic, amb sis victòries i cinc derrotes, que els situa en les posicions cinquena i sisena de la taula. La Santboiana i el Barça es troben, doncs, en zona de play-off per al títol després d’haver tastat els onze rivals de la lliga. En ambdós casos aquests tres primers mesos de competició mereixen una valoració força positiva. Els de Sant Boi han donat la volta a un mal inici i cada vegada noten menys la manca de recursos que els afecta aquesta temporada. Els blaugrana, senzillament han completat la millor primera volta des que van tornar a la màxima categoria del rugbi estatal. “Jo li poso un notable alt a aquesta primera meitat de lliga. Havíem fet una plantilla per no patir pel descens i som sisens. Estem en zona de play-off per al títol. No esperàvem ocupar aquesta posició”, reconeix a aquest diari el responsable de la secció de rugbi del FC Barcelona, Paco Peña. Per la seva banda, el president de la Santboiana, Miquel Martínez, subratlla la dificultat que ha suposat per al seu equip jugar la supercopa i no tenir cap jornada de descans. “Ha estat una primera volta dura. Amb els dos partits contra els equips de Valladolid a fora. Hem jugat sense descans i amb la supercopa pel mig. Vam començar de manera irregular, trobant a faltar alguns reforços, i vam trigar una mica a trobar una forma de joc adequada a la nova plantilla. Però ja estem treballant molt bé i competint amb tothom”, assenyala.

Martínez considera que la Santboiana millorarà el seu rendiment en la segona volta si juga sense precipitació i no comet errades. El màxim mandatari del degà assegura, a més, que: “Hem de millorar la línia de tres quarts, sobre tot la confiança en atac, les passades i la possessió. També la defensa en joc obert, perquè en formació defensem molt bé, però quan perdem referències ens costa molt”. No jugar el play-off seria, per a ell, un fracàs. Amb tot, creu que acabar entre els sis primers no els serà fàcil. “El play-off és el nostre objectiu. Les tres darreres places estaran molt disputades fins el final, però confiem plenament en les nostres possibilitats”, argumenta. En el cas del Barça, en canvi, la pressió per jugar les eliminatòries pel títol és nul·la. “No seria un fracàs quedar fora del play-off. Fracassaríem si juguéssim la promoció o baixéssim”, insisteix a dir Paco Peña.

També la Copa