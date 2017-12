Dues mestres catalanes

Per primera vegada en la història del circuit mundial, dues catalanes jugaran a partir d’avui al pavelló Ifema de Madrid –6.000 espectadors– l’Estrella Damm Master Final del World Padel Tour. Lucía Sainz (Barcelona 1984), quarta del món, hi ha accedit per tercera vegada (2014 i 2016), aquest cop al costat de la jugadora de Maó Gemma Triay (quarta). L’altra catalana que ha viscut el curs de la seva confirmació és la reusenca nascuda el 1997 Ariana Sánchez (novena), que juga amb la madrilenya Marta Ortega (novena), precisament la companya de Sainz el 2014, quan van ser subcampiones. L’any passat, Sainz i Triay van ser semifinalistes. Les vigents campiones del torneig són les bessones Sánchez Alayeto, que acabaran l’any de números 1. També ha fet una bona temporada Sara Pujals (Berga 1988), que ha acabat 38a i ha arribat quatre cops a vuitens.

El Master és el reflex d’un any excepcional. Mai abans un jugador o jugadora de casa nostra havia guanyat un torneig. Ari Sánchez i Marta Ortega van trencar el gel en la primera prova jugada a Santander. Amb 19 anys, a més, es van convertir en les jugadores més joves que obtenien un títol. També van guanyar el Challenger de Múrcia, un torneig inferior.

La progressió de Sainz i Triay, per la seva banda, ha estat espectacular. Van ser finalistes al Polo i campiones de manera consecutiva a Granada i Saragossa. Tot just en el seu segon any juntes, el seu esplèndid tram final els ha permès confirmar-se com la segona millor parella del món. El fet que Sainz fos anteriorment una finalitzadora en la posició del revés i que ara s’hagi reciclat a la dreta exhibint també grans dots defensius, sumat a la contundència de Triay, les ha convertit en una parella molt resolutiva. El quadre del Master el formen Alayeto-Alayeto (1), Sainz-Triay (2); Marrero-Tenorio (3), Amatriaín-Llaguno (4), Ortega-Sánchez (5), Iglesias-Navarro (6), Navarro-Reiter (7) i Galán-Villalba (8). El torneig estrena nou format d’eliminatòries de quarts –avui i demà– en comptes de lligueta. Sainz i Triay debuten demà contra Iglesias Navarro, i Sánchez i Ortega se les hauran també demà contra Marrero-Tenorio, un duel feixuc. Les vencedores es trobaran en semifinals. Per la part de baix, les Alayeto debuten avui contra Navarro-Reiter, i Amatriaín i Llaguno contra Galán-Villalba. El torneig es podrà veure per Gol TV i per internet a WPT.