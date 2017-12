El Guadalajara, rival en la semifinal

El sorteig de la vint-i-vuitena copa Asobal, que es va fer ahir al matí a Lleó, va determinar que el Barça s’enfronti al Quabit Guadalajara en la primera semifinal i que l’amfitrió, l’Ademar, tingui com a rival l’Helvetia Anaitasuna, un equip que el va eliminar en els quarts de final de l’última edició de la copa, disputada també al municipal lleonès, i que li ha infligit la derrota més àmplia d’aquesta temporada (32-23). L’equip blaugrana, líder indiscutible de la lliga Asobal, que dimecres concloïa la primera volta, es veurà les cares amb el segon classificat, que en la tretzena jornada li va arrabassar el primer punt en més de quatre anys i mig de competicions estatals.

Els de Xavi Pascual intentaran aconseguir el setè títol consecutiu de la copa Asobal, una competició que dominen després d’haver-la guanyat una dotzena de vegades. “Serà una semifinal complicada, contra el Guadalajara. Ja vam veure fa uns dies com ens va costar aconseguir un punt a la seva pista. Tenim el màxim respecte per aquest equip, que està jugant molt bé”, deia el tècnic. “Tant se val que hàgim jugat contra ells fa poc. En una semifinal pot passar qualsevol cosa”, hi afegia.