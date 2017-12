Piconadora blaugrana

Raluy i Sabroso. Exclusions: Carou (4’), Casqueiro (29’), Costoya (30’) i Vieyra (51’), per part de l’Ademar; i Martínez (4’ i 21’) i Oswaldo (40’), per part de l’Anaitasuna.

ABANCA ADEMAR DE LLEÓ: Biosca; Juanín, Carou, R. Pérez (1), Piñeiro (1), D. Fernández (2), Costoya (7) –set inicial–; Cupara (p.s.), M. López (7), Vieyra, J. Fernández (4), G. Pérez (3) i Casqueiro. HELVETIA ANAITASUNA: Nordlander, Gaston, Bazan (2), Martínez, Dias, Chocarro (2), Oswaldo (5) –set inicial–; Sergey Hernández (p.s.), Etxeberria (2), Goñi (4), Aguirrezabalaga (4), Balenciaga (2), Ugarte i Nantes (2). PARCIALS: 3-2, 6-5, 8-5, 9-6, 12-8, 15-12; 16-15, 17-16, 19-18, 20-19, 22-21 i 24-23. ÀRBITRES: Raluy i Sabroso. Exclusions: Carou (4’), Casqueiro (29’), Costoya (30’) i Vieyra (51’), per part de l’Ademar; i Martínez (4’ i 21’) i Oswaldo (40’), per part de l’Anaitasuna. PÚBLIC: Uns 2.000 espectadors.

El Barça Lassa lluitarà avui contra l’Ademar de Lleó (16.45 h, Movistar +) per conquerir la tretzena copa Asobal, setena consecutiva, després de resoldre la semifinal contra el Guadalajara amb una primera meitat per emmarcar (21-10). Molt motivat i concentrat en defensa, el conjunt blaugrana es va treure l’espina de l’ensopegada en la lliga contra l’equip castellanomanxec (26-26) i va fer el primer pas per refermar la seva hegemonia en les competicions estatals amb un altre títol al seu palmarès. La segona semifinal entre l’Ademar i l’Anaitasuna va ser molt més anivellada i un gol de l’asturià Alex Costoya i una aturada del barceloní Nacho Biosca en l’últim instant van posar fi a la malastrugança del conjunt lleonès, que com a amfitrió havia cedit en les semifinals de les tres edicions anteriors.

El Barça va sortir embalat i va destrossar el seu rival a còpia de contraatacs. Les aturades de Gonzalo i l’eficàcia de N’Guessan van ser els arguments del conjunt blaugrana, que va fer una primera estrebada amb un parcial de 7-2. El Guadalajara va poder neutralitzar el primer cop gràcies a la connexió amb el pivot Javi García, que tot i els seus problemes físics va poder jugar. El Barça va intensificar més la seva defensa i amb les primeres rotacions encara va ampliar més la bretxa. Ni Chema Márquez, el pitxitxi de la lliga, ni Jota Hombrados a la porteria, dos dels referents del conjunt castellanomanxec, van tenir el dia i els blaugrana, molt motivats, anaven burxant més la ferida. Els últims minuts van ser un festival per al Barça, que va deixar la feina feta en la mitja part (21-10).

La segona meitat no va tenir més història. El Barça, molt castigat per les exclusions, va abaixar el ritme i el Guadalajara, amb la segona unitat de jugadors, va respondre l’intercanvi de cops. César Montes va optar per canviar l’inquilí de la porteria i Adrián Eceolaza, sempre a l’ombra de l’etern Hombrados, va aprofitar l’oportunitat i es va deixar veure en diverses aturades de mèrit.

En tot cas, Xavi Pascual va poder dosificar els seus jugadors per afrontar amb més garanties la pugna pel títol de la copa Asobal, que arribarà amb un Ademar de Lleó molt justet de recursos.