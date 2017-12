La copa Nadal, tradició més que centenària

Les grans tradicions sobreviuen al pas del temps i de les modes i si avui és el 25 de desembre hi ha una cita esportiva obligada amb la copa Nadal que organitza el CN Barcelona en aigües del port de la capital catalana. Serà la 108a edició de la prova, que recupera el recorregut dels 200 metres en línia recta amb sortida des de la tradicional barcassa i amb final davant de l’estàtua de Colom. La cursa esportiva no perd ni de bon tros el seu caràcter popular, festiu i familiar, tot i que des de l’organització s’aposti també per la vessant competitiva per a uns pocs privilegiats que tindran l’al·licient de nedar per un premi econòmic de 500 euros, destinat al guanyador masculí i femení de la categoria absoluta.

Més de tres-cents nedadors s’han inscrit a la prova de natació en aigües oberta més antiga que es disputa a Espanya, la primera edició de la qual es va fer el 1907. Els grans favorits a la victòria són Guillem Pujol (CN Mataró) i Judith Navarro (CN Sant Andreu), que defensen el títol del curs passat. El nedador del CN Mataró ha agafat el relleu de Dani Serra, vencedor en deu edicions de la prova, que aspira a la quarta victòria consecutiva. Navarro pugnarà pel triomf amb la triatleta del CN Barcelona Anna Godoy, que ja té tres triomfs al seu palmarès (2011, 2012 i 2015)

La jornada començarà a les 11 del matí amb la sèrie per a menors, infantils i discapacitats. Tot seguit es faran un parell de sèries màsters i a continuació (11.45 h) el plat fort de la copa, amb la prova absoluta tant masculina com femenina. Abans de la cerimònia de guanyadors es disputarà la sèrie popular (12 h), que tindrà la vessant més lúdica ja que es podrà nedar disfressat, en família o amb qualsevol banyador no homologat per la FINA.