Renovació de patrimoni

“Em sento patrimoni d’aquest club”, va dir ahir Paco Sedano en un dels die més emotius de la seva vida. El porter de Móstoles, un dels pals de paller del creixement de la secció en la darrera dècada, i el Barça Lassa van fer oficial ahir l’acord de renovació de contracte per dues temporades més. “És un dia de confirmacions”, va dir Sedano amb un somriure d’orella a orella. Primer perquè, segurament, el capità, de 38 anys, està davant del seu darrer contracte professional i això implica que es retirarà al Palau Blaugrana. També perquè Sedano entra a formar part del projecte Masia 360 i serà un dels tutors que integren aquest pla de formació que va posar en marxa el Barça fa poc més d’un any. “Tota la feina que he anat fent durant anys en què he sacrificat coses per estudiar, en què m’he hagut d’aixecar d’hora i anar a dormir tard per estudiar, molts viatges amb els apunts, tres universitats, més de deu anys a la facultat... ara donen el seu fruit. El càrrec que m’ofereix el club és una passada i és pel que he treballat tant. Un orgull”, explicava Sedano ahir a la sala de premsa del Palau.

“El Paco té el perfil de jugador format que volem que continuï vinculat al club. A partir d’ara, haurà de fer de capità i de tutors dels 650 esportistes que tenim a la Masia. Per això ha estudiat”, comentava Albert Soler, director dels esports professionals del club, després de llegir el currículum de Sedano. Als 38 anys, vivint la seva onzena temporada a Can Barça, Sedano signa dos cursos més amb el Barça i assegura que la seva màxima motivació esportiva és tornar a aixecar la UEFA Futsal Cup amb la samarreta blaugrana. “Forma part de l’ADN del club i, si aixecar una copa d’Europa és el màxim per a un esportista, fer-ho al Barça és un plus més”, va dir el capità ahir.

Entesa màxima