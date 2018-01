Austràlia obre el curs amb absències destacades

El primer Grand Slam de l’any, l’obert d’Austràlia, que s’inicia el dilluns 15 d’aquest mateix mes, ja ha tingut tres baixes molt importants en les darreres hores. En el quadre masculí, Andy Murray –cinc cops finalista– i Kei Nishikori no hi seran presents per lesió, i en el femení, Serena Williams –set vegades campiona–, ha renunciat perquè no es veu en prou bona forma per lluitar per revalidar el títol després de la seva maternitat.

L’escocès va anunciar que serà baixa a les pistes de Melbourne per culpa d’una lesió al maluc. Andy Murray s’estava preparant per iniciar la temporada a Austràlia i només dos dies abans ja va renunciar a jugar el torneig de Brisbane. El cinc cops finalista en el Grand Slam australià havia jugat un partit d’exhibició a Abu Dhabi contra el castellonenc Roberto Bautista a finals d’any, però no jugava un partit oficial des que va perdre en els quarts de final del torneig de Wimbledon al juliol passat. Unes hores abans, el japonès havia anunciat la seva renúncia a l’obert d’Austràlia. Kei Nishikori no està recuperat de la seva lesió al canell de la mà dreta que l’ha mantingut apartat de les pistes des de l’agost de l’any passat.

El cas de la nord-americana és diferent, ja que no es tracta d’una lesió, sinó del seu estat de forma. Serena Williams va tornar a les pistes després de ser mare a l’estiu del 2017, i a finals d’any va disputar un partit d’exhibició a Abu Dhabi. Ara ha anunciat que no defensarà el seu títol a Melbourne, perquè considera que està preparada per competir, però diu que el que vol és guanyar, i això, encara no ho pot fer. La nord-americana va explicar que necessita una mica més de temps després d’un any d’inactivitat per tornar a sumar victòries.

Problemes físics