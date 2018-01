Soler debuta a Austràlia

Marc Soler (Movistar) començarà el curs en el Tour Down Under australià (16-21 de gener), la primera prova del circuit mundial, com ja va fer el 2017. Abans, el diumenge 14, participarà en el Critèrium People’s Choice Classic.

Soler ja va participar en la darrera edició de la cursa australiana, canviant la dinàmica dels dos anys anteriors, en els quals havia inaugurat la temporada a l’Argentina, i va acabar 48è de la general i desè de la classificació dels joves, en una prova que es va adjudicar el corredor local Richie Porte, que enguany també serà a la prova per defensar el títol.

De moment, aquesta és l’única prova confirmada en el calendari del català. Si manté la planificació del curs passat, podria continuar amb la volta a Andalusia i la París-Niça, abans de la Volta a Catalunya, on, si no hi ha cap sorpresa, té el dorsal garantit.