Una aventura sentimental

El 2018 comença amb un derbi. Un dels més atractius de la història per la quantitat de vinculacions especials, intercanvis de jugadors i antigues relacions entre entrenadors i membres dels dos conjunts catalans. El Barça Lassa, segon classificat i necessitat de punts per mantenir el frec a frec amb l’Inter al capdavant del lideratge –els madrilenys tenen cinc punts de coixí–, rep avui (19 h, Esport3) al Palau Blaugrana el Catgas Energia, 12è classificat. Els colomencs, que van tancar la primera part del curs sense haver complert l’objectiu de ser a la copa d’Espanya, anhelen una sorpresa al Palau per redreçar el rumb. “En un derbi, la situació en la classificació i els pressupostos no valen. Les diferències es neutralitzen i pot passar de tot”, avisa Andreu Plaza, tècnic del Barça.

Precisament, l’entrenador blaugrana és un dels molts noms que se citen avui i que han passat per les dues entitats. El de Plaza per Santa Coloma va ser un passatge efímer però suficient per entrenar el gran referent de l’aleshores Marfil, Óscar Redondo, que avui seurà a la banqueta visitant.

Els retorns més emotius al feu blaugrana, però, seran els d’Ari Santos i Cristian, que van vestir la samarreta del Barça durant sis i nou temporades respectivament. Tots dos representen dos dels pals de paller de l’etapa més fructífera de la secció de l’entitat. “Serà molt emotiu”, explicava Ari Santos, que avui rememorarà velles sensacions del club que li va robar el cor fa uns anys. “Hi ha jugadors que han estat als dos costats, que han vestit les dues samarretes. Això motiva. Serveix per reivindicar-se. A l’Ari i al Cristian segur que el Palau els sabrà reconèixer l’esforç que van fer”, comenta Andreu Plaza. També serà especial, com sempre que s’enfronta amb l’equip de la seva vida, per a Adolfo. El colomenc, fill pròdig, viu la seva segona temporada a can Barça després d’una vida a Santa Coloma. Un amor de joventut d’aquells que mai s’oblidaran.

Infermeria menys plena