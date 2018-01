El Barça signa el setzè doblet

El FC Barcelona va signar a Sabadell el setzè doblet en 22 edicions del campionat de Catalunya de clubs en pista coberta. El conjunt blaugrana va dominar amb més o menys suficiència tant en homes com en dones en la competició que obria oficialment la campanya indoor. L’ISS l’Hospitalet, amb només tres punts de marge, va obtenir el subcampionat masculí davant de l’AA Catalunya, mentre que en el trofeu femení la mateixa Agrupació i l’Avinent Manresa es van repartir les places d’honor.

Tot i tractar-se de principi de curs, la competició va oferir molt bons registres i es van millorar tres rècords del campionat i se’n van igualar dos més. Sense rival, la santcugatenca Jaël Bestué va prendre la sortida com una fletxa i es va estrenar com a velocista del Barça amb victòria en els 200 m i una gran marca de 24.20. Les altres plusmarques de la competició van ser per a les seves noves companyes de club, la migfondista de Benissanet Ingrid Pino en 1.500 m (4:30.42) i la vallesana Montse Mas en 3.000 m (9:31.56), després de seguir el ritme de Míriam Ortiz (AA Catalunya) durant bona part de la cursa. Els dos registres igualats van ser en els salts verticals. Mònica Clemente (Avinent Manresa) es va imposar en el concurs de perxa després de sobrepassar el llistó a 4,10 m i d’igualar el registre d’Anna Pinero (FC Barcelona), que diumenge, amb 4,00 m, es va haver de conformar amb el segon lloc. Xesc Tresens (FC Barcelona) va completar el còmput de registres igualats amb els 2,12m en alçada. El jove valor de l’ISS l’Hospitalet Maria Vicente no va millorar la plusmarca en llargada (5,95 m per 6,00 m), però també va competir a molt bon nivell.