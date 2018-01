Maria Vicente fa el salt al CAR per continuar creixent

L’hospitalenca Maria Vicente (2001), flamant campiona mundial juvenil d’heptatló, ha decidit canviar d’aires per continuar creixent. Forjada al Complex Esportiu de l’Hospitalet Nord sota el guiatge d’Álvaro Fernández Dávila, Vicente va considerar a l’estiu que era el moment de fer un pas endavant si volia apostar per l’excel·lència esportiva. “Volia accedir a l’alt rendiment i a l’Hospitalet no hi tenia les millors condicions perquè no podia anar al gimnàs, ni fer pesos, a l’hivern hi fa fred [...] Vaig demanar anar al centre de Madrid perquè tenia una bona experiència amb l’entrenador Miguel González d’algunes concentracions de la federació espanyola, però em van denegar la beca i em van donar la possibilitat d’entrenar-me al CAR de Sant Cugat, i ara hi estic molt a gust”, explica.

Des del setembre, la jove estrella de l’ISS l’Hospitalet està internada al centre vallesà i s’entrena a les ordres de Fernando Martínez, el responsable de proves combinades de la Federació Catalana d’Atletisme i que en diverses etapes va portar la preparació dels exatletes internacionals i els actuals recordistes catalans d’heptatló i decatló, Cristina Bárcena i Agustí Félix. Vicente, que entre setmana estudia i resideix al CAR de Sant Cugat, està molt satisfeta amb la seva nova realitat. “Les condicions són molt diferents. Aquí disposo d’un gimnàs, d’un mòdul quan fa fred, faig més volum d’entrenament i corro les sèries amb atletes de major nivell”, resumeix. Vicente forma part d’un grup de nou atletes, en què hi ha altres joves especialistes en les sempre complicades proves combinades com ara Mar Vico, Pol Vila i Eloi Santafé, entre d’altres. A Fernando Martínez no l’espanta el repte de continuar polint una atleta de l’enorme potencial de la jove hospitalenca. “Ja he entrenat altres atletes internacionals i no em penso angoixar pel fet de tenir una atleta del talent de la Maria. De moment s’ha adaptat molt bé al grup, ja està a un gran nivell i està cridada a ser la primera atleta catalana i espanyola a trencar la barrera dels 6.000 punts en heptatló”, sentencia.

Projecció femenina