“Vull aixecar el màxim de títols amb el Barça”

Veurem com va el campionat, però hi ha set o vuit candidats a accedir a les semifinals de l’europeu de Croàcia

Viran Morros (Barcelona, 1983) ha estat protagonista en les jornades prèvies a l’inici de l’europeu de Croàcia per la confirmació de la seva marxa del Barça Lassa i la incorporació a les files del París Saint-Germain a partir del curs vinent. El lateral del planter, un dels jugadors que millor connecta amb l’afició del Palau Blaugrana pel seu caràcter a la pista, fa tota una declaració d’intencions amb el titular que encapçala aquesta entrevista. Fins a l’últim dia, Viran ho donarà tot pels colors que sempre ha volgut lluir i intentarà marxar del club dels seus somnis amb el màxim de títols possibles. Abans de tornar a les competicions de clubs, també toca parlar de l’europeu de Croàcia.

Alliberat?

Sí, sí, estic tranquil.

Fa temps que el Barça està rejovenint la plantilla, però pensa que està pagant la tendència en l’handbol actual d’apostar cada cop menys pels especialistes?

No, sincerament penso que hi ha jugadors que es dediquen només a atacar i d’altres que només defensen. Sempre hi haurà jugadors especialistes a tots els equips, segur.

Com s’imagina els seus últims mesos i el seu comiat al Barça?

Tampoc vull que sigui res especial. Vull continuar fent les coses que he fet fins ara, gaudir com sempre faig del joc, intentar ajudar al màxim l’equip i, sobretot, que tot això serveixi per aixecar el màxim de títols possibles.

Des de fora, pot sobtar que el Barça prescindeixi de vostè i en canvi s’incorpori a les files del PSG, l’equip més poderós del planeta?

Aquests dies tothom ja ha parlat bastant. El club ha pres una decisió. Entenc perfectament el que en Xavi Pascual i la secretaria tècnica volen, i ho respecto. Òbviament, jo em volia quedar aquí i crec que puc seguir ajudant l’equip, però ells han pres la decisió de no renovar-me, i no s’hi pot fer res. En tot cas, els vull agrair tota l’ajuda que m’han ofert i ja està.

En tot cas, es deu sentir orgullós que un club com el PSG hagi confiat en vostè per potenciar la seva plantilla.

És clar que és una gran destinació, i no només pel gran projecte que està fent, amb jugadors extraordinaris i un grup que té capacitat de lluitar per tots els títols, sinó perquè comptin amb mi, que ja tinc una edat i ja fa molts anys que estic en aquest món.

Passem a la selecció espanyola. Jordi Ribera també està renovant l’equip, però de moment el tàndem defensiu que conforma amb Gedeón Guardiola sembla intocable.

Aquí no hi ha res segur, mai. En Jordi ens ho va dir i amb decisions que ha pres ens ha deixat claríssim que aquí no hi ha temps per relaxar-se. No hi ha ningú imprescindible ni fix, i el que hem de fer és continuar treballant. De moment, el Gedeón i jo seguim, però el que hem de fer és continuar rendint i ajudant l’equip.

En el torneig de Galícia, Ribera es va queixar d’alguns desajustos defensius. Estan a punt per al debut europeu?

Esperem que sí, no? També és cert que vam provar moltes coses, moltes combinacions, diverses defenses de cara a diverses possibilitats que ens podem trobar durant el torneig, i és evident que hi va haver errades com sempre hi ha. Aquests últims dies ens hem entrenat força bé i hem començat a preparar els partits específicament, que és molt important, i òbviament que l’equip està preparat en totes les línies: a la porteria, a la defensa, a l’atac i sobretot el conjunt crec que està físicament bé. Només tenim un petit tocat, el Dani Sarmiento, que segur que aviat estarà plenament recuperat. Tots estem preparats i amb molta il·lusió.

En vista de la falta de llançament exterior de la selecció espanyola, les possibilitats d’èxit de l’equip depenen sobretot de la solidesa defensiva i el contraatac, oi?

Sí, sempre ha estat així. És la línia que hem de seguir, fer-nos forts en defensa, això és el que ens ha conduït a l’èxit. Tenim prou qualitat a dalt, amb joves extraordinaris per resoldre partits, però crec que la clau del nostre èxit és el conjunt i ser sòlids al darrere.

Què em pot dir del primer rival, la República Txeca?

És un equip que juga molt ràpid, en defensa és molt agressiu i té diverses variants en atac. Serà un primer rival complicat. En el primer partit sempre hi ha més nervis i tensió del que és habitual, però penso que amb la combinació de jugadors veterans i joves que conformem podrem tirar aquest primer repte endavant.

En tot cas, sembla un rival més assequible que els dos que arribaran després, Hongria, ja sense Nagy, i sobretot la campiona olímpica, Dinamarca?

Sobre el paper, sí, però la República Txeca tenia un grup de classificació complicat, i per arribar a Croàcia ja va deixar fora algunes seleccions fortes. No hi ha rival fàcil, i en un europeu hi ha molta tensió en tots els partits. Hem d’anar molt amb compte, no ens podem relaxar.

Després del bronze i l’argent en els dos últims europeus, és lògic pensar en el títol a Croàcia?

Anem pas a pas i pensem primer en el nostre grup, que és el més important. Després, de mica en mica, ja s’anirà veient. Òbviament, tots somiem i tenim capacitat per tenir aquesta il·lusió.

Amb vista dels resultats dels últims campionats, sembla que cada cop hi ha més aspirants a les places del podi. Quins candidats veu amb més possibilitats?

N’hi ha força: Croàcia, jugant a casa i amb el suport de la seva afició estarà molt bé, segur; França sempre lluita per tot; Dinamarca està demostrant un gran nivell; Alemanya en els últims anys està molt forta; Noruega, Suècia... Penso que hi ha moltes seleccions amb possibilitats. Veurem com va el campionat, però hi ha set o vuit equips candidats a accedir a les semifinals.