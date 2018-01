Memòries d’Austràlia

Sense Serena Williams, la vigent campiona després de superar la seva germana Venus en una final fratricida, el reguitzell d’aspirants al títol és ben obert. La campiona del 2016, l’alemanya Angelique Kerber, va tenir una davallada el curs passat, però ha començat amb empenta el 2018 i ha reingressat de ple en les apostes. Després de fer una bona copa Hopman, ahir a Sydneyva guanyar el títol per un doble 6-4 contra l’australiana Ashleigh Barty. La teutona espera tornar a les posicions capdavanteres del rànquing WTA. De fet, va ser a Melbourne on va iniciar el seu camí de roses en la final contra Serena del 2016, que la va acabar enlairant fins al número 1. També entra sempre en les apostes la jugadora del CT Barcino Garbiñe Muguruza, tot i que el seu estat físic li ha impedit progressar fins ara tant a Brisbane –rampes– com a Sydney –molèsties a l’esquena– i el seu rendiment és una incògnita, malgrat que dissabte va assegurar: “Cada dia estic millor.” Les altres grans aspirants són la romanesa i número 1 Simona Halep, la danesa Caroline Wozniacki, la ucraïnesa Elina Svitolina i la txeca Karolina Pliskova. Cap, però, ha guanyat mai un Grand Slam. La que sí que ha tastat la gloria i torna a estar al peu del canó amb 37 anys és Venus Williams, que l’any passat va completar una temporada excelsa. Disset anys menys té la letona Jelena Ostapenko, vigent campiona de Roland Garros amb un joc molt agressiu que va enlluernar i que també formaria part del grup selecte d’aspirants. Una altra absència il·lustre a banda de la de Serena és la de Vicktoria Azarenka, campiona el 2012 i el 2013. La bielorussa té problemes personals. Per contra, el torneig viurà el retorn de Maria Xaràpova. Una mostra del partit de quarts del 2016 va ser el detonant de la sanció d’un any i mig que van imposar a la russa. Dos anys després, torna il·lusionada amb ganes de fer parlar. Va ser campiona el 2008 i finalista el 2007, el 2012 i el 2015.