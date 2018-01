Crit al cel nord-americà

El resultat que més crida l’atenció de quadre femení, evidentment, va ser l’eliminació de la nord-americana Venus Williams (5) davant de la jove suïssa de 20 anys Belinda Bencic (78a de la WTA): 6-3 i 7-5. Williams, de 37 anys, va ser finalista l’any passat i era una de las aspirants al títol. Però la vigent campiona i companya de Roger Federer en la copa Hopman va ser superior. Bencic havia perdut la primera eliminatòria del 2017 contra Serena Williams, la posterior campiona, i va celebrar la seva revenja després d’haver estat cinc mesos aturada per una lesió en el canell el curs passat. També es va acomiadar de manera prematura la campiona de l’obert dels Estats Units, la nord-americana Sloane Stephens (16), que va claudicar contra la xinesa Shuai Zhang per 2-6, 7-6 (2) i 6-2. Tampoc no va superar la primera prova la seva compatriota i semifinalista el 2017 Coco Vandeweghe (10), que va cedir contra l’hongaresa Timea Babos per 7-6 (4) i 6-2. El duel entre campiones de Roland Garros es va decantar del costat de la letona Jelena Ostapenko (7) –vencedora el 2017–, que va derrotar la veterana italiana Francesca Schiavone –campiona el 2010 i finalista el 2011– per 6-1 i 6-4. La milanesa es va haver d’agenollar davant de la potència d’Ostapenko, tot i que la va intimidar en el segon set (1-4). Tant la danesa Caroline Wozniacki (2) com la ucraïnesa Elina Svitolina (4), les dues jugadores de més rànquing que ahir van jugar, van resoldre sense titubejos. Wozniacki va vèncer la romanesa Mihaela Buzarnescu (60a) per 6-2 i 6-3, mentre que Svitolina va derrotar la sèrbia Ivana Jorovic (192a) per 6-3 i 6-2.

