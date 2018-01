Paraula de campió

El mag Roger Federer (2) va superar ahir amb la suficiència habitual l’eslovè de 28 anys Aljaz Bedene (51è) per 6-3, 6-4 i 6-3 en el seu debut en l’obert d’Austràlia 2018. Amb punts curts marca de la casa, un servei de mal desxifrar per l’efecte diabòlic i molta pressió en les restades, el suís va trencar en els inicis dels tres sets, va agradar i no va fer cap concessió. Després d’haver sumat el seu vuitè triomf consecutiu al Melbourne Park, demà se les haurà en la segona eliminatòria amb l’alemany Jan-Lennard Struff, botxí del coreà Soonwo Kwon. La jornada va ser força menys entremaliada que la de dilluns i els partits van seguir, si fa no fa, els guions previstos. El públic va presenciar sense taquicàrdies les victòries de Novak Djokovic (14) i Stan Wawrinka (9) en les seves respectives reaparicions i la classificació de jugadors amb aspiracions com l’alemany Alexander Zverev (4), l’austríac Dominic Thiem (5) i l’argentí Juan Martín del Potro (12). L’eliminació més imprevisible va ser la del canadenc Milos Raonic (22), que no ha retrobat el seu joc després de diverses lesions i que va claudicar contra l’eslovac Luckas Lacko.

El mataroní Albert Ramos (21), l’únic català en el quadre masculí, va superar el jove nord-americà Jared Donaldson (55è) per un clar 6-2, 6-3 i 6-4 i jugarà per arribar per primer cop a la tercera eliminatòria contra el nord-americà Tim Smyczek (130è). El maresmenc va basar el seu primer triomf del curs en l’efectivitat en les pilotes de trencament –5/7– a pesar dels 9 aces que va consumar Donaldson –3 de Ramos–. A més, es va sentir fort amb el servei i només el va perdre un cop –va salvar les cinc oportunitats restants.

El txec Tomas Berdych (19) va anar de cara a barraca i va barrar el pas a l’australià criat a Alacant Alex de Minaur, que venia de jugar una semifinal i una final en les dues primeres setmanes de curs i de fer vessar rius de tinta. Malgrat un talent innegable, el cert és que el nivell de Berdych va ser excessiu per a un noi de 18 anys en un escenari tan grandiloqüent. El castellonenc Roberto Bautista (20), per la seva banda, no va poder aturar la dreta demolidora de Fernando Verdasco i va cedir en tres sets. Bautista va tenir 5-4 i servei per tancar el segon acte i va fallar. També es va acomiadar el mallorquí Jaume Munar, que va accedir al quadre passant la prèvia, però que ahir no va poder aturar el francès Gael Monfils, un dels possibles tapats del torneig.