Per a qui més ho necessitava

ESPANYA: Pérez de Vargas; Balaguer (-), Gurbindo (-), Morros (-), Cañellas (1), Raúl Entrerríos (4) i Valero Rivera (2, 1 p.) -equip inicial-, Corrales (p.s.), Solé (1 p.), Alex Duixebàev (6, 1 p.), Sarmiento (1), Goñi (-), Dani Duixebàev (2), Ariño (2), Gedeón Guardiola (-) i Figueras (3) . DINAMARCA: Niklas Landin; Lindberg (2), Balling (8), Lauge (4), Mikkel Hansen (6), Magnus Landin (2) i Henrik Toft Hansen (2) -equip inicial-, Green (p.s.), Kirkelokke (-), Mortensen (-), Svan (-), Rene Toft Hansen (1), Mollgaard (-), Mensah (-), Olsen (-) i Damgaard (-). PARCIALS: 1-2, 3-4, 5-7, 7-10, 9-12 i 13-14 (descans); 14-17, 16-18, 18-21, 19-22, 20-25 i 22-25 (final). ÀRBITRES: Zotin i Volodkov (Rússia). Van excloure per dos minuts Cañellas, per Espanya; i Mikkel Hansen, Lauge i Magbus Landin, per Dinamarca. PÚBLIC: Uns 3.500 espectadors al Varazdin Arena.

Merescuda i clara victòria de Dinamarca contra la selecció espanyola, per tres gols de diferència. L’equip que entrena Nikolaj Jakobsen, que havia caigut sorprenentment contra la República Txeca en la segona jornada de la lligueta, no va relliscar per segona vegada i, gràcies a un molt bon treball defensiu, va guanyar el partit. Amb tot, Espanya passarà a la segona fase com a primera de grup.

Com era previsible, d’entrada hi va haver màxima igualtat entre dos equips que es coneixen de mil batalles. I com es podia preveure també, van ser els danesos els que van portar la iniciativa, empesos per la necessitat de guanyar per no veure en perill la seva supervivència en l’europeu. Sempre van anar al davant en el marcador, però fins al minut 12 no van aconseguir un avantatge de dos gols (4-6). En atac, el canell de Mikkel Hansen i companyia funcionava perfectament, i en defensa, la superioritat física els permetia no deixar-se atrapar pels espanyols. Per això no és estrany que en el minut 19 aconseguissin un avantatge de tres gols (7-10). Amb tot, al descans s’hi va arribar amb un avantatge mínim (13-14), com a conseqüència d’un bon final dels de Jordi Ribera.

Un golàs d’Alex Duixebàev va suposar l’empat en l’inici del segon temps, però Dinamarca no va trigar a tornar-se a distanciar en el marcador (14-17, en el minut 34). La diferència es va mantenir entre dos i tres gols fins al tram final del duel.

Espanya va topar amb un encertat Jannick Green sota els pals i no es va poder apropar més. Ben al contrari, va veure com el seu rival es distanciava a cinc gols (20-25) en el minut 55 i va perdre les possibilitats de sorprendre en la recta final.