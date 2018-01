N’Guessan torna a Barcelona

El jugador francès del Barça Lassa Timothey N’Guessan ha dit adeu a l’europeu de Croàcia. El lateral es va fer un esquinç al genoll esquerre en un xoc contra un rival durant l’últim partit de la primera fase contra Bielorússia a conseqüència del qual li va quedar afectat el lligament encreuat anterior. Les proves que li van fer a l’hospital de Zagreb revelen que la lesió no és greu, però necessitarà un mínim de dues setmanes de repòs perquè cicatritzin les microruptures provocades a l’articulació. N’Guessan farà la recuperació sota la tutela del FC Barcelona. El lateral francès es va lesionar dimarts, dos dies després d’haver estat escollit el jugador més valuós en el partit contra Àustria (26-33), en què va marcar 7 gols.

La baixa de N’Guessan deixa la posició de lateral esquerre de França encara més limitada d’efectius. El combinat bleu ja no havia pogut disposar en aquest campionat ni de Mathieu Greville ni d’Olivier Nyokas, lesionats. Nikola Karabatic queda, per tant, com a únic jugador específic per a aquesta posició.

Infermeria blaugrana

Pel que fa al Barça, N’Guessan s’afegeix a la llista de jugadors lesionats a la primera línia: Lasse Andersson va recaure de la lesió dels lligaments del genoll esquerre al setembre i no se l’espera fins a final de curs; Jure Dolenec, amb el menisc extern del genoll dret afectat, va passar per la sala d’operacions al novembre, i al febrer hauria d’estar recuperat; i Wael Jallouz té una lesió a la tíbia de la cama esquerra i ja no ha estat convocat amb Tunísia per competir en el campionat africà. En principi, també hauria d’estar recuperat el mes vinent. La fase preliminar de l’europeu va acabar dimecres amb nou dels deu jugadors del FC Barcelona Lassa –cinc amb Espanya, tres amb França, un amb Macedònia i un amb Islàndia– classificats per a la fase principal, la que dona accés a la pugna per les medalles. L’aportació d’Aron Pálmarsson –dotze gols en tres partits– no va ser suficient perquè Islàndia pogués evitar el quart i últim lloc del grup A, amb seu a Split. Tot i el bon inici amb la victòria contra Suècia (24-26), a l’equip illenc li han acabat passant factura les derrotes contra Croàcia (22-29), l’amfitrió, i, sobretot, el decisiu partit contra Sèrbia (29-26).

Mem, en el set ideal