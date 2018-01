Ferran Solé salta més lluny

Dels set catalans que competeixen en l’europeu de Croàcia, el vallesà Ferran Solé (Sant Quirze del Vallès, 1992) és l’únic debutant en un gran campionat absolut. En la seva estrena contra la República Txeca, l’extrem del Tolosa va deixar la seva targeta de presentació amb 5 gols i un cent per cent d’efectivitat, i contra Hongria va marcar l’últim gol, el que va sentenciar definitivament el duel que donava l’accés a la segona fase. En el partit contra Dinamarca, l’atac de l’equip espanyol no va tenir la fluïdesa i la continuïtat habitual i l’aportació dels extrems se’n va ressentir. “És una llàstima, perquè teníem una dinàmica molt bona, però en tot cas continuem depenent de nosaltres mateixos, i si guanyem els tres partits que ens queden accedirem a semifinals”, resumeix el jugador vallesà.

Format al planter del Fraikin BM Granollers, Solé ja va arribar al màxim nivell amb el títol europeu júnior i els subcampionats mundials júnior i juvenil, però encara no havia debutat en un gran campionat amb la selecció absoluta. “L’expectació i el seguiment mediàtic no tenen res a veure amb els júniors i juvenils”, remarca. En aquesta cita s’ha retrobat amb altres companys de la generació del 92, com Álex Duixebàev i Aitor Ariño. La sorpresa d’aquesta convocatòria del tècnic sarrianenc Jordi Ribera ha estat relativa. “Ja vaig competir en la fase de classificació i era conscient que hi havia possibilitats perquè vaig jugar bé”, admet el jugador. En tot cas, Solé no amaga que afronta la cita com un somni: “Intento gaudir de cada moment, perquè és una experiència única. Estic molt content de ser aquí, i miro de jugar cada partit com si fos l’últim.” Amb aquest punt de partida, l’extrem de Sant Quirze remarca la seva voluntat per continuar creixent: “No sé si estic en el millor moment de la meva carrera esportiva, però sí que vaig pel bon camí. Encara em falta molt per millorar, i espero seguir així i guanyar estabilitat dins del grup, perquè ara per ara tot just estic entrant i encara em queda molt per guanyar-me el lloc.” En aquest sentit, Solé ja va fer un pas endavant en la seva carrera quan fa dos anys va decidir deixar el Granollers i va apostar per fer el salt al Tolosa –ara ha renovat fins al 2020–, en la lliga francesa. “Els de la meva generació ens hem hagut d’adaptar a la situació del moment. L’Asobal va molt bé per començar a créixer, et dona responsabilitats en una edat molt prematura, però al final si vols seguir progressant arriba un punt que has de marxar per no tocar sostre”, ressalta. Tot i que té capacitat per jugar de lateral, Solé sosté que si continua a la posició d’extrem serà un bon senyal, ja que voldrà dir que no hi ha cap baixa en la primera línia espanyola. La pròxima cita serà demà contra Macedònia (20.30 h per TdP).