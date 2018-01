El Sabadell ja té el bitllet

L’Astralpool Sabadell es va assegurar la presència als quarts de final de l’Eurolliga després de vèncer contundentment l’Utrecht en la segona jornada de la fase de grups que es disputa a la piscina Sant Jordi. En aquest mateix grup H, el Sant Andreu, el conjunt amfitrió, va perdre amb el Dunaujvaros hongarès i es tornarà a quedar al llindar dels quarts si no firma una proesa avui contra el Sabadell i la sort l’acompanya. Mentre que La Sirena Mataró es va veure superada per l’Ekipe Orizzonte a Catània, una derrota que l’allunya del primer lloc del grup F, i que avui l’obliga vèncer el Lilla francès per superar la segona fase sense dependre de ningú, tot i que amb un empat o inclús una derrota en podria tenir prou.

El Sabadell, un dels candidats més ferms al tron continental, va encarrilar la victòria en els primers vuit minuts. La nord-americana del Sabadell, Neushul, va inaugurar el resultat i la neerlandesa Geserick va equilibrar la balança. Però les de David Palma van respondre amb un demolidor 10 a 2 abans del descans que va servir per descafeïnar el primer dels dos partits que es van jugar a la piscina Sant Jordi. Bea Ortiz va anotar l’únic del tercer parcial, i en el darrer les tornes es van equilibrar (4-3).

A continuació, el Sant Andreu va viure un altre partit cruel. Com fa un any es va quedar pràcticament fora dels quarts de final per detalls, malgrat la contundent imatge que reflectia el marcador al final del partit contra el Dunaujvaros (8-15). El conjunt andreuenc va bregar de valent per evitar que les hongareses s’escapessin en el marcador i es van plantar als últims minuts dos gols per sota (7-9 i 8-10) i amb opcions de forçar l’empat. Però l’esperança es va desfer en menys d’un minut. Cinquanta segons van necessitar les visitants per encadenar tres gols (8-13) i noquejar les locals.

A Catània, La Sirena Mataró tampoc va tenir gaire fortuna contra les amfitriones de l’Orizzonte, un equip liderat des de la porteria per la nord-americana Johnson i amb una defensa sòlida que només va permetre que les maresmenques marquessin un únic gol en els tres primers quarts i cap en el darrer. Les sicilianes en van tenir prou amb aquesta solvència defensiva i un encert correcte en els dos primers parcials per desactivar el que en principi havia de ser l’únic equip que els podia discutir la primera posició del grup F. Després del descans només es van veure dos gols: 1-1 i 0-0.

(Barcelona)

(Catània)