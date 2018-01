Nadal s’aferra al número 1

Rafa Nadal (1) va cedir el primer set d’aquesta edició i va haver de serrar les dents en un partit en què no va estar gaire inspirat, però se’n va sortir i va segellar l’accés als seus desens quarts de final de l’obert d’Austràlia gràcies a un triomf treballat contra l’incòmode i efervescent argentí Diego Schwartzman (24). El manacorí, que amb el triomf s’assegura continuar de número 1 de l’ATP al final del torneig, va vèncer per quarta vegada (4-0) el quartfinalista de l’obert dels Estats Units per 6-3, 6-7, (4), 6-3 i 6-3 en tres hores i 51 minuts. El croat Marin Cilic (6), que va eliminar l’asturià Pablo Carreño (10), serà el seu pròxim oponent. Nadal domina per 5-1.

El Peque Schwartzman (1m70), ràpid, incisiu i –amb 25 anys– paradigma de la nova generació de tennistes argentins, el va obligar a posar tota la carn a la graella. En el quart set, per exemple, l’argentí va disposar de quatre pilotes de trencament en el segon joc que Nadal va salvar i després va encarrilar definitivament el partit amb un trencament (7/18 per 3/18). Explosiu, el sud-americà, hàbil tant amb el revés com amb la dreta, va fer més cops guanyadors (58 per 46), però també va cometre més errors. Un altre valor afegit per al manacorí és que va guanyar el 61% de punts amb el segon servei tot i estar fluix amb el primer (63).

El duel entre tennistes que han obtingut grans resultats en l’obert dels Estats Units es va decantar cap al costat de Cilic –campió el 2014– i en detriment de l’asturià Carreño, semifinalista el 2017: 6-7 (2), 6-3, 7-6 (0) i 7-6 (2) en tres hores i 27 minuts. Carreño va salvar tres pilotes de set en el primer parcial i va ser molt superior en el tie-break, però va claudicar davant el servei i la dreta poderosa del seu rival.

També es va plantar als quarts el britànic Kyle Edmund, que va desfer la resistència de l’italià Andreas Seppi per 6-7 (4), 7-5, 6-2 i 6-3. Resolutiu, va connectar 63 cops guanyadors i només va cedir una vegada el servei. El seu rival serà el búlgar Grigor Dimitrov (3), que en el darrer i esperat duel de la jornada del quadre masculí no va desil·lusionar la parròquia local i, infal·lible en els tie-breaks, va eliminar l’australià Nick Kyrgios per 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, i 7-6 (4) en tres hores i 26 minuts. De res van servir a l’agressiu australià els 36 aces (16 de Dimitrov) i els 76 cops guanyadors per 64. El búlgar va tenir més clarividència i va acabar desballestant el seu incisiu rival en els punts decisius d’un partit certament espectacular.

Ramos es retira