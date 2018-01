El Sabadell sentencia el Sant Andreu i certifica el lideratge

L’Astralpool CN Sabadell va sortir victoriós del duel català de l’Eurolliga contra el CN Sant Andreu a la piscina Sant Jordi (7-13) i accedirà als quarts de final com a primer de grup, mentre que La Sirena CN Mataró no va fallar contra el Lilla (9-11) a Catània (Sicília) i per tercera temporada consecutiva es va guanyar un lloc entre els vuit millors equips del continent. Les possibilitats del conjunt andreuenc van quedar molt minvades després de la clara derrota de dissabte contra el Dunaujvaros (8-15) i encara més després que l’equip hongarès superés ahir l’Utrecht (17-8) i segellés definitivament la classificació com a segon de grup.

Tot i la patacada de dissabte, el CN Sant Andreu va tenir una bona posada en escena i per dues vegades va prendre la iniciativa davant del totpoderós CN Sabadell (1-0 i 2-1), amb gols de Paula Crespi i Alejandra Aznar. El conjunt vallesà, però, no va tardar a reaccionar i de la mà de Bea Ortíz, ahir tot un referent ofensiu amb cinc dianes, i de Kiley Neushul va capgirar la situació i abans de tancar el primer quart ja manava per 2-5. L’equip de David Palma encara va ampliar més la bretxa en l’inici del segon quart (2-7) i tot i els gols de Sílvia Morell i Paula Crespi les diferències es van mantenir en els cinc gols en el descans (4-9). La segona meitat es va convertir en un tràmit perquè el CN Sabadell, amb una Bea Ortiz infal·lible, va controlar la situació i les andreuenques, tot i els esforços, no van posar en dubte en cap moment el domini vallesà. El pas endavant del jove conjunt de Javi Aznar, que per segona vegada consecutiva s’ha quedat a les portes dels quarts de final, és evident, però haurà de continuar creixent per accedir al selectiu grup dels vuit millors d’Europa.

La Sirena CN Mataró va obtenir el premi dels quarts de final per tercera edició consecutiva, però abans va haver de derrotar el Lilla. L’equip francès, ja sense possibilitats, va saltar a la piscina sense complexos i va colpejar primer amb un parcial de 3-1. Helena Lloret i Marta Bach no es van deixar impressionar i abans de tancar el primer quart van restablir l’equilibri. El conjunt de Florin Bonca va saber aprofitar les jugades de superioritat i va arribar a l’equador amb un gol de renda (5-6). Després de la represa, el Lilla no es rendia (6-6), però tres gols consecutius, un de Laura Vicente i dos de Ciara Gibson, van començar a aclarir el panorama abans d’entrar en els vuit minuts definitius. Marta Bach i Carla Graupera van sentenciar el duel (6-11), i les últimes tres dianes de les frances només van servir per maquillar el resultat final. Amb la feina feta, només calia esperar que l’Orizzonte superés l’Ugra (17-9) per certificar el segon lloc de grup a Catània.

Tant l’Astralpool CN Sabadell com La Sirena CN Mataró coneixeran durant la setmana els seus propers rivals en l’Eurolliga.

(Barcelona)

(Catània)