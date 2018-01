Corrent és més fàcil

Gousko i Repkin. Exclusions: Manaskov (38’), per part de Macedònia; i Gurbindo (6 ’i 57’) i D. Duixebàev (54’), per part d’Espanya.

MACEDÒNIA: Rivstoski; Georgievski (1), Stoilov (4), Taleski (3), Jonovski, Manaskov (4, 3 p.) –equip inicial–; Mitrevski (p.s.), Velkovski (2), K. Lazarov (1 p.), Pribak (1), Mirkulovski, Markoski, Kuzmanovski (2), F. Lazarov, Popovski (2) i Peshevski. ESPANYA: Gonzalo (1); Balaguer (1), Gurbindo (6), Sarmiento (2), Cañellas (1), Rivera (1 p.), Aginagalde (1) –equip inicial–; Corrales (p.s.), Solé (5, 1 p.), A. Duixebàev (2), Entrerríos (1), D. Duixebàev, Viran, Ariño (2), Guardiola (3) i Figueras (5). PARCIALS: 0-3, 1-6, 3-7, 5-10, 5-11, 6-15; 8-17, 10-20, 13-22, 14-25, 17-29 i 20-31. ÀRBITRES: Gousko i Repkin. Exclusions: Manaskov (38’), per part de Macedònia; i Gurbindo (6 ’i 57’) i D. Duixebàev (54’), per part d’Espanya. PÚBLIC: Uns 4.000 espectadors.

La selecció de Jordi Ribera va recuperar els seus millors arguments per apallissar Macedònia i mantenir intactes les seves aspiracions de lluitar per les medalles en l’europeu de Croàcia. Un Gonzalo Pérez de Vargas estel·lar sota els pals –18 aturades i un 49% d’efectivitat–, la solidesa defensiva, amb Viran Morros i Gedeón Guardiola com a grans baluards, i les sortides al contraatac van tornar a ser les millors armes de l’equip espanyol, que va deixar el duel pràcticament sentenciat en una primera meitat per emmarcar (6-15). El conjunt balcànic, en canvi, va entrar en el partit amb mal peu i sense Kiril Lazarov, lesionat al bíceps femoral en els primers minuts de joc, va perdre el rumb en atac.

L’equip macedoni va ensenyar les seves cartes de bon començament, atacant amb set jugadors i plantejant un 5-1 en el sistema defensiu. El conjunt de Ribera va desactivar el balanç ofensiu amb una defensa molt intensa, basculant i amb moltes ajudes, que li va permetre recuperar pilotes i córrer al contraatac. El conjunt macedoni va necessitar 6:30 per inaugurar el marcador i va haver de ser des del punt de penal, en què l’exblaugrana Kiril Lazarov no va perdonar. Poc després, però, i amb un parcial d’1-5, el tècnic espanyol de Macedònia, Raúl González, es va veure forçat a demanar el primer temps mort. Els balcànics van aturar momentàniament el primer cop, però la lesió de Lazarov, el seu referent ofensiu, va deixar sense idees l’atac rival. Gonzalo va abaixar la persiana –va acabar la primera meitat amb 8 aturades i un 62% d’efectivitat– i va burxar encara més en les vies d’aigua macedònies. Eduardo Gurbindo i Ferran Solé van ser els més beneficiats dels contraatacs i van fer que la bretxa s’ampliés fins als 10 gols (5-15). De fet, la diferència podria haver estat més gran si no hagués estat per les bones intervencions del blaugrana Borko Ristovski, amb 7 aturades. Stoilov, des del pivot, va posar fi a més de 10 minuts de sequera balcànica i va tancar el primer acte amb un contundent 6-15.

La segona meitat no va tenir més història i la contundència del resultat va permetre que Ribera dosifiqués tots els jugadors. Adrià Figueras, amb 5 gols en la segona meitat, va tornar a aprofitar la seva mobilitat en el pivot i va donar el relleu al basc Julen Aginagalde, absent en els últims partits per una lumbàlgia. L’exblaugrana Gurbindo, marcant i connectant amb els jugadors de la segona línia, va ser un altre dels destacats i es va convertir en el màxim golejador del partit amb sis dianes. El conjunt espanyol va aconseguir una màxima diferència de 13 gols (14-27), que al final es va reduir a 11 (20-31). La pròxima cita de l’equip de Ribera serà demà contra Eslovènia (18.15 h), pràcticament descartada en la pugna per les semifinals.