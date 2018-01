Calendari internacional

La selecció catalana de curses de muntanya es va presentar aquest cap de setmana a Igualada i va donar a conèixer el seu calendari per aquesta temporada, que serà bàsicament internacional. El president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, Jordi Merino, va anunciar que la selecció catalana no prendrà part en les competicions espanyoles, la copa d’Espanya i el campionat estatal. Aquesta serà la primera vegada que hi serà absent. La decisió, segons va dir, es deu al moment polític que es viu al país i al fet que diferents polítics catalans continuen a la presó o a l’exili. Els atletes catalans, però, sí que podran disputar els campionats d’Espanya defensant els seus equips.

Per a les proves de la copa del món, la selecció catalana estarà encapçalada pel seleccionador Fernando Rosa i l’equip el formaran vuit atletes: Andreu Simon (AE Intempèrie), Laia Andreu (UE Vic), Eduard Hernández (AE Matxacuca), Montse Martínez (AAE Escola del Treball), Pol Rodríguez (UEC Olesa de Montserrat), Pere Rullan (La Molina CE), Marc Traserra (CE Voltreganès) i David Prades (AE Mountain Runners).

La selecció catalana iniciarà la competició el 30 d’abril en la primera prova de la copa del món que es farà a la Xina. El 27 de maig es disputarà la Zemaga al País Basc, el 2 de juny la selecció catalana es desplaçarà a Madeira (Portugal), el 16 de juny a Livigno (Itàlia), abans de tornar a casa l’1 de juliol per la Buff Èpic Trail de la Vall de Boí. La competició seguirà a Andorra el 29 de juliol amb la Comapedrosa, i passarà per Zermatt (Suïssa) el 25 d’agost i la Val Masino (Itàlia) el 26 d’agost. L’1 de setembre la selecció catalana viatjarà a Montana, els Estats Units, per disputar la The Rut, i tancarà la competició el 13 d’octubre a Itàlia amb la Limone Extreme.