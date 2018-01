La sorpresa d’aniversari per a la portera Laura Ester

Ahir Laura Ester feia 28 anys i no esperava ni de bon tros que la Lliga Europea de Natació (LEN) contribuiria a fer-li el dia més especial. La casualitat, del tot capritxosa, va fer que la jugadora de l’Astralpool Sabadell i de la selecció espanyola fos distingida millor waterpolista del 2017 justament el dia del seu aniversari. “És un reconeixement molt bonic, em satisfà més la medalla de plata perquè va ser un premi col·lectiu, però també estan bé les distincions individuals”, va manifestar la barcelonina poc després de saber la notícia.

La seva contribució a la medalla de plata en el mundial de Budapest i a la de bronze en l’Eurolliga amb el CN Sabadell va ser l’argument esgrimit pel màxim organisme aquàtic continental per decantar-se per primer cop per una portera a l’hora de triar la millor waterpolista de l’any. “És rar que una portera sigui escollida MVP perquè ho ha de fer molt bé perquè les seves errades costen gols i es veuen més que els errors de la resta de companyes”, explicava Ester. Tot i això, no és la seva primera distinció internacional. Ester va ser escollida millor portera en el mundial del 2013 a Barcelona i en el de l’estiu passat a Budapest. A més, ha rebut múltiples distincions en l’àmbit estatal durant els deu anys que fa que competeix en l’elit waterpolista. “La posició de portera té un component psicològic complicat, però sempre tinc les companyes al costat i és genial”, analitza.

Ester és una de les referències de la millor generació de jugadores catalanes i espanyoles. En el seu palmarès hi ha la medalla de plata dels Jocs Olímpics de Londres 2012 i la del campionat del món de Budapest, i les d’or del mundial de Barcelona 2013 i de l’europeu de Budapest 2014. Una trajectòria internacional que es complementa amb els èxits a nivell de clubs: lligues, copes, supercopes, copes de Catalunya i quatre copes d’Europa i dues supercopes d’Europa. De moment, a l’horitzó només hi veu waterpolo. “Continuo disfrutant. Aquest cap de setmana, per exemple, hem tingut tres partits intensos i m’ho he passat molt bé. La meva intenció és jugar fins als Jocs de Tòquio 2020 com a mínim.”

