Una història repetida

La freda Minneapolis serà el marc, el pròxim 4 de febrer, de la 52a final de la Super Bowl entre els Patriots de Nova Anglaterra i els Eagles de Philadelphia. El flamant US Bank Stadium serà l’escenari de l’esdeveniment esportiu més valuós del planeta, que enfrontarà, com en les 51 edicions anteriors, els campions de la conferència americana (AFC) i de la conferència nacional (NFC). Diumenge, Patriots i Eagles van complir els pronòstics, tot i que per camins ben diferents. Els de Philadelphia van esclafar, per 38-7, els Vikings de Minnesota jugant a casa, al Lincoln Financial Field, tot i la baixa de la seva estrella, Carson Wentz. En canvi, els de Massachusetts van suar de valent per superar els Jaguars de Jacksonville al Gillette Stadium de Foxborough. Ho van aconseguir gràcies a una actuació antològica del llegendari Tom Brady, que, amb 40 anys, va liderar una èpica remuntada.

El quart període va començar amb un resultat de 10-20 favorable als Jaguars que semblava insalvable, però dues passades de touchdown de Brady van girar la truita. La segona, i definitiva, de quatre iardes, quan faltaven només 2:48 minuts per al final, amb Danny Amendola com a receptor. Tom Brady, que va iniciar la final de diumenge amb una ferida a la mà dreta per la qual va rebre 10 punts de sutura, aixecava el seu vuitè títol de l’AFC. El californià, que farà 41 anys el 3 d’agost, és l’únic jugador que es manté en actiu dels que l’any 2005 van disputar la final entre els Patriots i els Eagles. Aleshores també va ser determinant per segellar el triomf dels seus, superant un altre gran quarterback, Donovan McNabb.

Serà la desena Super Bowl per als Patriots de Nova Anglaterra, que buscaran el segon títol consecutiu i el tercer en les darreres quatre temporades. Per als Eagles de Philadelphia, el partit del 4 de febrer suposarà la tercera aparició en una Super Bowl. L’última va ser, precisament, fa 13 anys, quan Brady i companyia els van superar per 21-24 a Jacksonville (Florida). A Minneapolis, els campions de la conferència nacional miraran de contradir les apostes i coronar-se per primera vegada.