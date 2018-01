La traca final a Varazdin

La selecció espanyola va debutar en la segona fase de l’europeu diumenge, després de tres dies de descans que, vist el resultat contra Macedònia, victòria per 20-31, li va anar meravellosament bé per recuperar forces i oferir la seva millor versió. A partir d’avui, però, s’ho juga tot en dues jornades consecutives d’infart a Varazdin, on fins ara ha jugat tots els seus partits el combinat de Jordi Ribera. Dues finals més que atorguen el bitllet per a les semifinals, que es disputaran divendres a Zagreb, la capital croata. El primer repte és avui contra Eslovènia (18.15 h) i el segon, demà, contra la vigent campiona europea, Alemanya (20.30 h). En tot cas, el tècnic sarrianenc va trobar contra l’equip macedoni la tecla per a l’èxit del conjunt espanyol: “Per guanyar la final contra Eslovènia hem de tornar a jugar al cent per cent. Hem d’afrontar el partit amb la mateixa intensitat i concentració que el dia de Macedònia.”

Ribera preveu que el rival d’avui plantejarà moltes més dificultats que el de diumenge: “El ritme de Macedònia, que de vegades ens va permetre fins i tot fer tres canvis atac-defensa, ens va ser molt propici, però Eslovènia segur que correrà per dificultar aquestes transicions i ens hi haurem d’adaptar per mantenir un bon nivell defensiu.” En aquest sentit, el tècnic català avisa que s’haurà de tenir especial atenció sobre el central Zarabec, el jugador que marca el ritme de joc a l’equip que dirigeix Vujovic.

El pes dels porters