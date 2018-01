Un metge amb vista

El coreàva fer parlar en l’Open Banc Sabadell 2017 arribant a quarts provinent de la fase prèvia

Hyeon Chung, el coreà amb ulleres de 21 anys que dilluns va esvalotar Melbourne derrotant Novak Djokvic per 3-0, juga a tennis des que tenia nou anys si fa no fa per prescripció facultativa. Té problemes de miopia des de petit i un metge premonitori al qual la seva família hauria de fer un monument, li va recomanar fixar la mirada en un objecte mòbil de color verd. El seu pare, que jugava a tennis, va pensar escombrant cap casa que la pilota de tennis i el seu color groc florescent serien ideals.

El tema Chung ve de lluny. Amb dotze anys va guanyar l’Orange Bowl i també es va endur l’Eddie Herr en la seva etapa júnior. L’acadèmia IMG de Florida, bressol de grans campions fundada pel mític Nick Bollettieri, el va clissar de seguida. S’hi va estar dos anys entre els tretze i els quinze. S’ha anat fent gran guanyant vuit tornejos challengers que li han permès sumar prou punts fins que a Milà es va endur la copa Masters de la nextgen i avui és el 58è de l’ATP. Abans, havia debutat en la copa Davis el 2014 i va ser escollit pels seus companys com el tennista amb millor progressió del 2015.

Hyeon Chung viu a Seül i el seu tècnic és Neville Godwin, premiat com a millor entrenador del circuit el 2017 per la seva tasca amb el sud-africà Kevin Anderson, finalista del darrer obert dels EUA.

Ja va fer parlar l’any passat al Barcelona Open Banc Sabadell. Només va claudicar contra el deu cops campió del torneig Rafa Nadal en els quarts de final i, tot i procedir de la fase prèvia, en els vuitens, va eliminar l’alemany Alexander Zverev, el número 4 del món, tal com ha fet ara a Melbourne en els setzens. Toni Nadal, llavors encara tècnic del balear, no tenia gaires referències de l’asiàtic i van haver de buscar vídeos per veure de quin peu calçava. De seguida van comprovar que tenia un revés a dues mans espectacular.

Té les qualitats necessàries físiques i mentals per triomfar. La seves espontànies respostes, en un anglès digne però limitat quant a vocabulari a peu de pista, lliguen perfectament amb la seva desimboltura. “Si Djokovic m’hagués guanyat el tercer set encara en quedaven dos més per guanyar el partit”, va dir sense pensar-s’ho, relativitzant la transcendència de la pregunta que duia implícita una mena de creença generalitzada sobre la hipòtesi que una reacció del serbi l’hauria enfonsat. Cert és que Djokovic tenia mal al colze i que ha estat sis mesos fora de combat. No és el millor Djokovic, evidentment. Però hi va haver fases en què el serbi va posar tota la carn a la graella i, tot i jugar a un bon nivell, li va ser impossible aturar la inèrcia. No és fàcil contenir les embranzides d’un tennista tan gran com el balcànic, que ha guanyat sis títols a Melbourne. Requereix una enteresa que Chung va constatar i que ara haurà de ratificar. L’èxit subratlla la bona línia del final del curs passat.

L’asiàtic jugava la matinada passada el seu partit de quarts contra el també tennista sorpresa Tennys Sandgren, un nouvingut nord-americà d’origen suec de 26 anys. Fins ara el coreà no tenia responsabilitat, però contra Sandgren havia d’assumir la condició de clar favorit, tant per rànquing –el ianqui és el 97è–, com per les sensacions transmeses en directe al món contra l’exnúmero 1. Molts crits de comentaristes al·lucinats –“ha nascut una estrella”, va proclamar Àlex Corretja– i un públic entregat i complagut a la recerca de nous ídols estimulat també per la morbositat que duen implícites les sorpreses. Un altre fet curiós en la vida del jove asiàtic és que va guanyar l’or en dobles en els Jocs Asiàtics del 2014 i això li va permetre lliurar-se automàticament del servei militar de dos anys. Només va fer unes entrenaments bàsics de quatre setmanes, com mostra orgullós en el seu compte de Facebook. “En les proves de tir no veia la diana”, va admetre Chung.