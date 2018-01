Cilic trenca Nadal

La majestuosa semifinal de l’obert d’Austràlia que l’any passat van jugar el balear Rafa Nadal (1) i el búlgar Grigor Dimitrov (3) no es repetirà. Tant per incompareixença del balear com del búlgar. Nadal es va retirar contra el croat Marin Cilic (6) quan perdia per 2-0 en el cinquè set a causa de problemes musculars, a la cuixa dreta. Va ser el final abrupte per a un partit d’alta intensitat que encara prometia: 3-6, 6-3, 6-7 (5), 6-2, 2-0 i retirada després de tres hores i 47 minuts. Cilic ja va disputar la semifinal a Melbourne el 2010 i buscarà la seva tercera final de Grand Slam contra el convidat sorpresa britànic Kyle Edmund (49è de l’ATP), que va apartar Dimitrov per 6-4, 3-6, 6-3 i 6-4 en dues hores i 49 minuts. Irromp per primera vegada en unes semifinals de Grand Slam.

Cilic es va trobar un set avall i amb un break en contra en el cinquè joc del segon acte. Una situació compromesa. Però va reaccionar consumant dos breaks pressionant molt bé amb les restades i exhibint solidesa amb primers serveis amb velocitat superiors als 200 quilòmetres per hora.

Nadal va tenir pilota de break i de set en el tercer acte amb 5-4 a favor, però Cilic ho va evitar amb una volea. El set es va resoldre en un tie-break dramàtic. Amb 4-3 per al balear i servei, un nen va plorar a la graderia i el joc es va aturar durant 30 segons d’alta tensió. Els empats es van succeir –4-4, 5-5– mentre Cilic colpejava amb violència amb la dreta i Nadal es defensava com podia. Amb 6-5, el balear va tenir la segona pilota de set amb el seu servei i la va convertir gràcies a una esmaixada provocada per una bona volea. El croat estava jugant a un gran nivell i, en canvi, havia perdut el parcial, un contrasentit que el podia turmentar. No va ser així. Cilic va apel·lar a la seva experiència i no va perdre el fil. Va consumar, a més, un trencament en el quart joc que el va catapultar (4-1). Nadal, a més, va ser atès pel fisioterapeuta amb dolor al quàdriceps de la cuixa dreta. El croat, brillant, va tancar amb solvència (6-2). Amb 2-0 en contra, Nadal va dir prou.

Edmund, per la seva banda, es va afegir a la festa de les sorpreses amb relativa comoditat. Amb una dreta pesant i un servei eficient, ja havia eliminant en el seu primer partit al sud-africà Kevin Anderson (11), finalista de l’obert dels EUA, i ahir es va reivindicar com un jugador agressiu contra un desdibuixat Dimitrov –46 cops guanyadors per 32– que ha tingut el mal de la irregularitat. El búlgar no va saber diferir el desgast del duel contra l’australià Nick Kyrgios.