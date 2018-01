Márquez i Carbonell, dos campions habituals

El pilot Marc Márquez i la nedadora Ona Carbonell van ser els protagonistes principals en la 21a Festa de l’Esport Català, que es va celebrar ahir al CaixaForum de Barcelona, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i el diari Sport. Dues referències mundials que reflecteixen el nivell de l’esport català. El cerverí i la barcelonina prenen el relleu del piragüista Saúl Craviotto i la nedadora Mireia Belmonte, que indiscutiblement havien estat escollits millors esportistes del 2016 gràcies a les dues medalles que cadascú es va penjar en els Jocs Olímpics de Rio. L’acte va reunir un elenc de personalitats, com el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; el president de la UFEC, Gerard Esteva; l’exconseller Raül Romeva; el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i els exfutbolistes Guillermo Amor i Jose Mari Bakero, entre d’altres.

Reincidir en l’èxit com a forma de vida, aquest és l’estil dels dos esportistes. Per a Márquez, 24 anys i sis vegades campió del món –quatre a MotoGP–, va ser la tercera vegada que pujava a la tarima per recollir el premi que l’acredita com a millor esportista català de l’any. Casualment, el 2013 ja l’havia compartit amb Carbonell, i el 2010 va ser distingit com a millor promesa. El 2017 de Carbonell (27anys) també ha estat fructífer: va ser subcampiona del món en solo lliure i bronze en solo tècnic en el mundial de natació i guanyadora de les World Series en la modalitat de solo. En total acumula vint medalles en campionats del món, un fet que la converteix en una de les nedadores catalanes amb més medalles.

També va rebre un premi pels seus extraordinaris mèrits esportius el Club Patí Voltregà, que la temporada passada va afegir la cinquena copa d’Europa a les vitrines, a més de la sisena copa de la Reina. L’acte també va reconèixer dos grans esportistes: Gerard López i Jordi Villacampa. Al primer se l’ha considerat millor entrenador de l’any després de fer pujar el Barça B a segona divisió A; mentre que el segon va rebre el premi Llegendari, que reconeix les figures més rellevants de l’esport català, i en el seu cas també se li va reconèixer la tasca al capdavant del Joventut de Badalona durant disset anys.

En l’apartat de projecció es van distingir dos esportistes que se’ls suposa un horitzó daurat: l’heptatleta Maria Vicente, que el 2017 es va penjar la medalla d’or en el campionat del món juvenil a Nairobi amb tan sols 16 anys; i el jugador vallesà d’handbol del Barça Aleix Gómez, que ja ha debutat amb el primer equip i que va ser inclòs en el set ideal del mundial júnior, en què la selecció espanyola va guanyar la medalla d’or.