Cita a cegues: Federer-Chung

El geni i la sensació de l’obert d’Austràlia es veuran les cares demà, tal com s’intuïa, en les semifinals en un duel inèdit. El guió preestablert no es va alterar i tant el cinc cops campió Roger Federer (2) com l’efervescent coreà de 21 anys Hyeon Chung (58è de l’ATP) van assumir amb enteresa la condició de favorits. Federer es va desfer per 7-6 (1), 6-3 i 6-4 en dues hores i 14 minuts del txec Tomas Berdych (19), que duia un full de serveis immaculat però que, com li ha passat tota la seva carrera, no va tenir esma davant d’un representant del big four. De fet, duia perfectament encarrilat el primer set amb un contundent 2-5 i no el va saber segellar. Chung, per la seva banda, va frenar la magnífica aventura del nord-americà Tennys Sandgren (97è), que no havia guanyat mai cap partit de Grand Slam: 6-4, 7-6 (5) i 6-3 en dues hores i 28 minuts. Seran les catorzenes semifinals del suís a Melbourne. L’asiàtic afronta la primera cita expectant. L’altra semifinal la juguen avui el croat Marin Cilic (6) i el britànic Kyle Edmund (49è). El balcànic domina per 1-0.

Federer, irreconeixible fins a aquell moment, va reaccionar en el primer acte a partir d’una discussió amb l’àrbitre. El cop de la pèrdua del primer parcial va ser una llosa que va desil·lusionar Berdych, conscient del pecat mortal que acabava de cometre malbaratant un 2-5. El suís no va deixar ni les engrunes en el tie-break (7-1). A més, va apoderar-se del segon set amb un trencament. Solvent, va reiterar el domini amb un break en el tercer joc del tercer acte. Berdych va reaccionar amb un contrabreak però el suís s’hi va regirar en el cinquè joc concretant la queixalada definitiva amb un revés paral·lel marca de la casa.

És evident que tant per a Chung com per a Sandgren el partit de quarts era el més important de les seves carreres. El coreà va arrencar molt ferm i amb un break es va adjudicar el primer set movent amb criteri el nord-americà i amb un gran percentatge de primers serveis. Per contra, Sandgren, amb cara d’esgotat, es veia obligat a jugar sovint amb segons i la pressió de Chung en les restades el tenia crucificat. En el segon acte, però, el nord-americà va ressorgir a pesar de perdre el servei en el primer joc. Va fer mal amb el seu servei obert i va engreixar la seva demolidora dreta –un canó–, sobretot la paral·lela acompanyada d’una pujada intimidatòria a la xarxa, estratègia amb la qual va tancar molts punts amb una volea molt efectiva i alhora poc ortodoxa. Sense ser un bon recuperador des del fons –el seu taló d’Aquil·les, sobretot en el cantó dret–, va posar Chung contra les cordes (3-5). Malgrat una crisi evident de joc, el coreà va serrar les dents, va recuperar el break i en el desempat va saber gestionar millor els nervis. Amb el camí aplanat i, de fet, amb un joc més complet i el do de manar amb el seu preuat revés a dues mans, va confirmar la reserva per a la semifinal.