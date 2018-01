Semifinal ben merescuda

Pichon i Reveret (FRA). Van excloure per dos minuts Gensheimer i Weinhold, per Alemanya; i Gurbindo per Espanya.

ALEMANYA: Wolff; Groetzki (2), Weinhold (-), Weber (4), Kuhn (4), Gensheimer (2, 1p) i Wiencek (2) -equip inicial-, Heinevetter (ps), Lemke (-), Reichmann (4), Pekeler (2), Fath (-), Hafner (5), Janke (-), Dahmke (-) i Kohlbacher (2). ESPANYA: Pérez de Vargas; Solé (5 p.), Gurbindo (4), Gedeón Guardiola (-), Morros (-), Cañellas (-) i Valero Rivera (-) -equip inicial-, Corrales (p.s.), Balaguer (6), Alex Duixebàev (5), Raúl Entrerríos (4), Sarmiento (2), Goñi (-), Ariño (1), Aginagalde (4) i Figueras (-). MARCADOR: 1-1, 5-3, 6-7, 8-8, 10-12 i 13-14 (descans); 15-16, 15-18, 15-23, 19-26, 23-29 i 27-31 (final). ÀRBITRES: Pichon i Reveret (FRA). Van excloure per dos minuts Gensheimer i Weinhold, per Alemanya; i Gurbindo per Espanya. PÚBLIC: Uns 1.300 espectadores al Varazdin Arena.

ALEMANYA 27 ESPANYA 31 ALEMANYA: Wolff; Groetzki (2), Weinhold (-), Weber (4), Kuhn (4), Gensheimer (2, 1p) i Wiencek (2) -equip inicial-, Heinevetter (ps), Lemke (-), Reichmann (4), Pekeler (2), Fath (-), Hafner (5), Janke (-), Dahmke (-) i Kohlbacher (2). ESPANYA: Pérez de Vargas; Solé (5 p.), Gurbindo (4), Gedeón Guardiola (-), Morros (-), Cañellas (-) i Valero Rivera (-) -equip inicial-, Corrales (p.s.), Balaguer (6), Alex Duixebàev (5), Raúl Entrerríos (4), Sarmiento (2), Goñi (-), Ariño (1), Aginagalde (4) i Figueras (-). MARCADOR: 1-1, 5-3, 6-7, 8-8, 10-12 i 13-14 (descans); 15-16, 15-18, 15-23, 19-26, 23-29 i 27-31 (final). ÀRBITRES: Pichon i Reveret (FRA). Van excloure per dos minuts Gensheimer i Weinhold, per Alemanya; i Gurbindo per Espanya. PÚBLIC: Uns 1.300 espectadores al Varazdin Arena.

El 26-26 entre la República Txeca i Eslovènia posava les coses més fàcils al combinat estatal, que només necessitava l’empat contra Alemanya per arribar a la semifinal. A l’hora de la veritat, però, l’equip del català Jordi Ribera va aconseguir un lloc en la lluita per les medalles després de superar de manera incontestable, per quatre gols de diferència, el seu temible rival i demà, a les sis de la tarda, se les haurà amb França. Dinamarca i l’amfitriona Croàcia disputaran l’altra semifinal.

Hi havia ambient de partit decisiu a Varazdin. De fet, fins al minut 4 no va arribar el primer gol. La igualtat en el marcador es va mantenir fins al minut 10, quan, aprofitant un moment de superioritat per l’exclusió de Gurbindo, Alemanya es va avançar de dos (5-3). Espanya, però, va saber sobreposar-se, trobar solucions en atac i, a partir del minut 12, es va situar al davant en el marcador (5-6).

El primer avantatge de més d’un gol del combinat estatal va arribar en el minut 15 (6-8). Des d’aleshores fins al final del primer temps, els alemanys no van ser capaços de capgirar el resultat. Intensos i emparats en una defensa 1:5, els jugadors de la selecció espanyola van controlar el partit fins al descans, al qual van arribar amb un avantatge mínim de 13-14.

El partit es va reprendre amb la mateixa fogositat per part dels dos equips. Alemanya va tornar a topar amb el teixit defensiu dels jugadors de la selecció espanyola, que ara es disposaven en un 0:6 i tenien en el seu porter, Rodrigo Corrales, un mur. El moment decisiu del duel va arribar en el primer tram de la segona part, quan el combinat estatal va aconseguir un avantatge de quatre gols (15-19) que va obligar el seu rival a demanar temps mort. La diferència es va eixamplar aleshores fins que els alemanys es van dessagnar (15-22) després d’atacar a la desesperada, sense porter i deixant la seva porteria a mercè dels contraatacs del combinat estatal. El marcador va pujar fins a un contundent 15-23 en el minut 43, quan el català Ferran Solé va transformar el seu tercer penal de manera magistral. Fins a nou minuts van trigar els campions d’Europa a batre la porteria de l’impermeable Corrales. El porter del PSG i el català David Balaguer –escollit jugador del partit– van ser, sens dubte, els més destacats.

En l’últim quart d’hora Alemanya va buscar, cada cop més desesperadament, atacs ràpids i situacions límit, mentre que Espanya procurava allargar les seves possessions i evitar que el seu contrincant entrés de nou en el partit. Els darrers minuts van transcórrer amb aquest panorama, fins que el cronòmetre va obligar els alemanys a abaixar els braços.