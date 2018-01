Final de doble motivació

La romanesa Simona Halep (1) i la danesa Caroline Wozniacki (2) trencaran demà una barrera psicològica en la final de l’obert d’Austràlia. Malgrat que totes dues han estat números 1 de la WTA –Halep ostenta ara la primera posició– i que, de fet, es jugaran el privilegi demà en la final, mai abans han guanyat un títol de Grand Slam. El dèficit, amb dues finals perdudes cadascuna, ha condicionat la seva trajectòria. Això, sobretot, li ha passat en els últims anys a Halep, eterna favorita destronada que ahir va derrotar en dues hores i 20 minuts l’alemanya i campiona el 2016 Angelique Kerber (21) per 6-3, 4-6 i 9-7 en un duel en què va salvar amb caràcter dues pilotes de partit. Wozniacki, per la seva banda, es va desfer de la tapada belga Elise Mertens (37a) per 6-3 i 7-6 (2) en una hora i 37 minuts. La danesa, que li va clavar un escandalós 6-0 i 6-2 en el darrer precedent en la primera fase de la copa Masters, domina el cara a cara amb Halep per 4-2.

Malgrat que serà la seva tercera final de Grand Slam –Roland Garros 2014 i 2017–, els millors registres de Halep a Melbourne eren els quarts del 2014 i el 2015. L’agressivitat i la determinació van ser fonamentals per a la romanesa, que va signar 50 cops guanyadors, disset més que Kerber.

La reformulada Wozniacki havia estat semifinalista a Melbourne el 2011 i també va jugar la final de l’obert dels Estats Units el 2009 i el 2014. El seu vuitanta per cent de punts guanyats amb el primer servei –37/44– va ser clau en el seu triomf contra Mertens. L’èxit la catapulta definitivament al primer pla després d’haver guanyat fa pocs mesos la copa Masters a Singapur. Wozniacki va ser número 1 el 2010 durant 66 setmanes amb només 20 anys, però la competència i les qüestions personals la van fer perdre entre les immensitats de la WTA. Un break en el quart joc li va aplanar el camí davant de la belga. Malgrat tot, Mertens té fusta i va amenaçar amb 5-6 i servei tot i que tenia el partit mig perdut amb 4-2 en el segon set. Wozniacki va forçar el desempat en un joc dramàtic de 18 minuts i va enfilar el camí del triomf.

Cilic, superior