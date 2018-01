Quan érem campions

Els jugadorsde l’equip campió del 1985 tenen el seu grup de WhatsApp i dinen junts dos cops l’any

El 26 de maig del 1985, a la Foixarda, l’equip de rugbi del FC Barcelona guanyava la seva última final de copa en superar, per un contundent 36-7, el Club Deportivo Universitario de Valladolid, que actualment és el totpoderós SilverStrom El Salvador. Demà passat, gairebé 33 anys després, allà mateix, al camp municipal de la muntanya de Montjuïc, els blaugrana miraran de repetir un èxit semblant a aquell i contra el mateix rival. Aquesta vegada, però, disputaran la semifinal del torneig, i no precisament com el 1985, quan havien jugat les dues últimes finals i eren els indiscutibles favorits.

Abans del partit, alguns dels protagonistes de l’últim Barça campió de copa seran homenatjats. Dos d’ells, Juan Magdaleno i Toni García, encara vinculats al club, han recollit aquesta setmana el trofeu que van aixecar fa tres dècades. Diumenge, lluint una samarreta commemorativa de l’acte i al costat d’alguns dels que van ser els seus companys, l’oferiran de nou a l’afició blaugrana. “La clau del nostre èxit és que vam ser una colla d’amics. Excepte els dos anglesos, tots érem catalans”, assegura García, que no va jugar la final de fa 33 anys per culpa d’una lesió. “Però sí que vaig guanyar la del 1983”, matisa. L’amistat d’aquella colla perdura: tenen el seu propi grup de WhatsApp i es reuneixen dos cops a l’any al voltant d’una taula. “Al febrer fem una calçotada i, cap a final d’any, una barbacoa. Entre nosaltres hi ha paletes, mecànics i consellers delegats de grans empreses, però seguim sent un equip quan estem junts”, explica Toni García.

Tres jugadors de la plantilla actual –el capità, Joan Losada; Juan Cruz, i Javier Sanz–, van acompanyar García i Magdaleno en la seva visita al museu del FC Barcelona, i van poder comprovar que la samarreta que defensen és, de llarg, la que més vegades ha aconseguit el trofeu que tenen l’oportunitat de començar a guanyar contra El Salvador. Setze copes ha guanyat el Barça. I qui el segueix en la llista és l’altre gran equip català, la UE Santboiana. La història els torna a convocar tots dos demà passat.