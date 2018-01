L’equip de Ribera, contra Karabatic i la història

Tot i una trajectòria amb alts i baixos, la selecció de Jordi Ribera serà avui, ja a l’Arena de Zagreb, a la primera semifinal de l’europeu (18 h, per TdP) i entrarà de ple dret en la pugna per les medalles contra França, l’únic equip que no ha cedit ni un sol punt durant tot el campionat. Amb un exercici de solvència encomiable, el combinat bleu ha anat tombant tots els rivals i dimecres va fer valer el seu ofici, experiència i capacitat competitiva per deixar fora de combat el conjunt amfitrió. La vigent campiona del món no es va deixar intimidar pels 14.000 aficionats que omplien l’Arena de Zagreb i va segellar mig bitllet per a la semifinal en una gran primera part (13-19).

D’entrada, la gran favorita és França, perquè és la vigent campiona mundial i perquè ha sortit victoriosa dels set últims enfrontaments amb el conjunt espanyol. Les experts ja van deixar sense final Espanya tant en l’europeu de Dinamarca 2014 com en el mundial de Qatar 2015. En aquest punt de la competició, i havent complert el primer objectiu d’arribar a les semifinals, Ribera ja adverteix, però, que a partir d’ara s’obren totes les possibilitats. El llistó ha pujat. “L’objectiu ara és guanyar el campionat”, va etzibar. En tot cas, el tècnic sarrianenc va tornar a insistir en la importància del balanç defensiu, tal com es va poder comprovar en el duel contra Alemanya. “Serà molt important no perdre pilotes perquè ells no puguin córrer, però sobretot la clau serà la tasca defensiva. És clar que hem de defensar bé, haurem d’alternar diverses defenses per forçar que no se sentin còmodes”, va ressaltar. A l’eix de la defensa, i sobretot amb el sistema 6-0, tornarà a ser determinant el tàndem format per l’alacantí Gedeón Guardiola i el barceloní Viran Morros.

A la selecció francesa, Didier Dinart ha sabut dosificar el líder de l’equip, Nikola Karabatic, ubicat al lateral esquerre per la lesió de N’Guessan, i ha explotat les virtuts d’alguns talents de les noves generacions, com ara el central del Flensburg Kentin Mahe i el jove lateral del Barça Dika Mem, escollit en el set ideal de la primera fase de la competició. Vincent Gerard és tota una garantia sota els pals un cop tancada l’etapa de l’incombustible Thierry Omeyer; i l’altre blaugrana de l’equip, Cédric Sorhaindo, és el gran referent en l’aspecte defensiu. Pendents de l’evolució de Gonzalo, avui es podrien trobar a la pista fins a set jugadors del Barça, els dos de l’equip francès i els cinc d’Espanya: Viran, Rivera, Ariño, Entrerríos i el mateix porter.

En la segona semifinal (20.30 h) es veuran les cares dos equips escandinaus: Dinamarca, vigent campiona olímpica, i Suècia, que, tot i perdre contra Noruega (25-28), es va veure beneficiada de la victòria de França contra Croàcia, que li va atorgar el bitllet per la millor diferència de gols.