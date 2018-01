Una classe magistral

El catedràtic Roger Federer (2) va donar ahir una lliçó magistral de poc més d’una hora (62’) que el coreà de 21 anys i probable futura estrella Hyeon Chung (58è de l’ATP) mai no oblidarà. Amb la màgia habitual i una superioritat abassegadora, el professor suís li va clavar un 6-1 i 5-2 amb un final abrupte quan l’asiàtic va optar per la retirada amb 30-30 i servei del vuitè joc. Chung va demanar ser tractat mèdicament per unes molestes butllofes a la planta del peu esquerre durant set minuts amb 4-1 i només va aguantar un joc i mig més. Desbordat al marge de la lesió, el coreà es va agenollar davant la magnitud extraterrenal del millor jugador de tots els temps. Havia meravellat el món contra el serbi Novak Djokovic (14) i contra l’alemany Alexander Zverev (4), però no va tenir arguments contra el ritme inassumible de Federer. Les estadístiques no enganyen: 24 cops guanyadors –6 de Chung–, un escandalós 94% de punts guanyats amb el primer servei –15/16– i quatre trencaments, tres en el primer set i un altre en el segon. No cal dir res més.

Federer, vigent campió, aspirarà demà (09.30h/Eurosport) al seu sisè títol a Melbourne en la seva setena final i al seu vintè títol de Grand Slam en la seva trentena final de la màxima graduació, tota una fita. El seu rival serà el croat Marin Cilic (6), contra el qual ha guanyat vuit dels nou enfrontaments. No hi ha dubte que l’helvètic és el favorit. I més si es té en compte que el va apallissar en la darrera final de Wimbledon per 6-3, 6-1 i 6-4. És cert, però, que Cilic va afrontar aquell partit limitat físicament. Va acabar plorant d’impotència. El croat va guanyar l’obert del EUA el 2014 i serà dilluns número 3 de l’ATP.

De fet, i en un sentit metafòric, quan Federer exhibeix el nivell que està regalant al món amb 36 anys, val més riure per no plorar. Ni tan sols el txec Tomas Berdych quan estava fent un primer set molt bo i dominava per 2-5 en el partit de quarts, va poder cantar la victòria parcial. Tal com va fer l’any passat, la trajectòria que ha descrit el geni a Melbourne és impecable i el seu desgast, mínim.