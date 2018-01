Wozniacki es doctora

La danesa Caroline Wozniacki (2) va derrotar ahir en un partit èpic i de gran qualitat tècnica de dues hores i 49 minuts la romanesa Simona Halep (1) per 7-6 (2), 3-6 i 6-4 i succeeix la nord-americana Serena Williams en el palmarès de l’obert d’Austràlia. Amb 27 anys, Wozniacki, extremadament sòlida en el fons de la pista, aixeca el seu primer títol de Grand Slam en la seva tercera final contra una rival duríssima que volia traspassar la mateixa barrera. A més de celebrar plorant i molt emocionada la victòria pel seu valor intrínsec, substitueix precisament Halep al capdavant del rànquing mundial WTA. S’hi reinstal·la després de sis anys. Precoç, va ser la número 1 durant 67 setmanes entre el 2010 i el 2012. Hi va accedir amb 21 anys i li va costar digerir l’èxit. Ara, molt ben preparada físicament –està més prima–, ha tornat amb fermesa. Ja va ser campiona a Singapur de la copa Masters.

Wozniacki, que va salvar dues pilotes de partit en el debut contra la croata Jana Fett aixecant un 5-1, va rematar el primer set jugant com els àngels el tie-break aliena a la remuntada de Halep, que va dur sovint la iniciativa des del centre amb un estil més agressiu i concloent. Perdia primer per 3-0 i després per 5-3 amb servei de la danesa, massa contemplativa en el joc decisiu. En el desempat, en canvi, va apel·lar al seu potent revés a dues mans i als canvis de direcció. Halep es va sobreposar als problemes físics en el segon set i va aprofitar l’única pilota de break en el vuitè joc. Wozniacki, en canvi, va malbaratar set oportunitats: quatre amb 1-1 i tres més amb 5-3. La romanesa va demanar assistència mèdica amb 3-2 per un cop de calor –30 graus– i va escurçar amb èxit els punts perquè tenia rampes. Va tancar el set en la seva tercera pilota en un novè joc esquizofrènic (7’) en què també va salvar tres pilotes de trencament. La jutgessa de cadira va aplicar per primer cop en el torneig la nova regla de calor i el partit es va aturar deu minuts.

Revitalitzada físicament, la de Constanta va aixecar un 2-0 i va manar per 3-4 i servei, consumant tres breaks consecutius en el tercer set. Wozniacki va demanar atenció mèdica amb problemes al genoll esquerre. L’aturada li va anar prou bé i es va reviscolar (4-4). Amb 5-4 i 30-30, va recuperar una bola impossible i va tancar el partit amb el seu quart trencament del set.

Final de dobles