Federer s’exhibeix en la final d’Austràlia i ja té 20 Grand Slams

Roger Federer (2) ha eixamplat aquest matí hora catalana la seva llegenda aconseguint davant del croat Marin Cilic (6) el seu sisè títol en l’obert d’Austràlia en set finals i el seu vintè Grand Slam en 31 finals amb un triomf molt treballat per 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6, i 6-1 segellat en tres hores i dos minuts. La velocitat, la precisió, la fantasia d’un catàleg de cops incomparable i l’experiència del geni de 36 anys han estat els arguments que han decantat la balanç del seu costat davant d’un rival duríssim i amb molt de caràcter que mai no ha llançat la tovallola i que ha ressorgit en el quart set quan perdia per 3-1. El croat ha protagonitzat una gran remuntada consumant quan semblava mort i enterrat els seus dos primers i únics trencaments del partit a partir de l’orgull, el servei la dreta. Cilic va plorar d’impotència en la final de Wimbledon davant del suís perquè la repassada va ser excessiva i perquè els problemes físics li havien impedit rendir. Però avui, el campió de l’obert dels EUA del 2014, ha tornat a constatar que és un gran jugador. Demà serà número 3 del món, la posició més alta de la seva carrera. “Haurien pogut ser les dues setmanes més importants de la meva vida si no fos per Federer”, va dir el balcànic. Federer seguirà sent el número 2 rere Rafa Nadal. Amb el sisè títol a Melbourne, el suís iguala el registre de Novak Djokovic i de l’australià Roy Emerson en la primera final de Grand Slam que s’ha jugat íntegrament amb el sostre cobert.