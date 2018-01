El mite infal·lible

Té el do d’expressar amb aparent senzillesa el seu joc sublim, però els seus registres dins la pista són únics. Roger Federer, segon favorit del torneig, va eixamplar ahir la seva llegenda aconseguint contra el croat Marin Cilic (6) el seu sisè títol en l’obert d’Austràlia en set finals i el seu vintè Grand Slam en trenta amb un triomf molt treballat per 6-2, 6-7 (5), 6-3 i 6-1 en tres hores i tres minuts. La velocitat, la precisió, la fantasia d’un catàleg de cops incomparable i l’experiència van ser els arguments que van decantar la balanç del costat del geni de Basilea davant d’un rival duríssim i amb molt de caràcter que mai no va llançar la tovallola i que va ressorgir en el quart set, quan perdia per 3-1 i va protagonitzar una gran remuntada amb els seus dos primers i únics trencaments del partit. Tot plegat a partir de l’orgull, el servei i la dreta. Cilic va plorar d’impotència en la final de Wimbledon davant del suís perquè la repassada va ser excessiva però ahir va constatar que és un gran jugador. Avui serà el número 3 del món. Sigui com sigui, amb el sisè títol a Melbourne, Federer iguala el registre de l’australià Roy Emerson i del serbi Novak Djokovic en la primera final de Grand Slam que es va jugar íntegrament amb el sostre cobert per evitar la calor. És, a més, el segon vencedor de més edat –36 anys i 173 dies–, darrere de l’australià Ken Rosewall: 37 anys i 62 dies.

El ritme de Federer, un tren d’alta velocitat, en l’inici del partit va ser inassumible per al resignat croat, que fallava com una escopeta de fira. En un tres i no res –nou minuts– el suís ja tenia dos breaks favorables (3-0) i Cilic, ofuscat i impotent, va decidir canviar la raqueta. No hi havia res a fer. El primer set de l’helvètic va ser impecable. Cilic va acabar de subratllar la seva inferioritat amb un bon grapat d’errors no forçats. Implacable amb el servei, Federer va guanyar onze dels dotze punts amb el primer i cinc dels sis amb el segon.

Malgrat que Federer va tenir tres oportunitats per tornar a trencar en el tercer joc amb 1-1 i amb el 4-4, el balcànic va anar agafant mides al partit i va preservar el seu servei en el segon acte. Fins i tot va obligar el suís a patir salvant tres pilotes de break. A partir de la recuperació del seu tennis, va saber jugar amb una gran enteresa el tram final. Amb 30-30 i 5-4, Federer va cometre una doble falta i el croat va disposar de la seva primera pilota de set. El seu revés es va estavellar a la xarxa. El suís va empatar (5-5) amb dos bons serveis cridant “come on” en els dos punts posteriors. Tots dos van marcar el terreny guanyant el seu servei en blanc i l’acte es va resoldre en un tie-break. Endollat, Cilic se’l va fer seu en la tercera pilota de set.

Federer va necessitar només un minut per resoldre el seu servei en el primer joc del tercer acte. De nou, va cridar “come on” en el sisè joc quan va consumar el seu tercer trencament del partit (4-2) i va encarrilar amb autoritat el tercer acte. Un cop subtil de mag i un servei molt col·locat al centre li van aplanar el camí (5-2). Es va deixar anar amb el servei de Cilic (5-3) i va fer aixecar el públic tancant el set en blanc també en un joc efímer d’un minut (6-3).

El croat estava tocat. Va començar el primer joc del quart acte amb un esperançador 30-0 però va tirar a fora una dreta prou clara i Federer va sumar quatre punts consecutius i li va trencar el servei. El suís, a més, vivia moments d’inspiració i li sortia absolutament tot (2-0). El balcànic va salvar amb un dreta invertida després d’un bon intercanvi un 30-40 al servei del tercer joc, gairebé una pilota de partit ateses les circumstàncies (2-1). Federer va consumar el 3-1 amb una deixada extraterrenal i va obligar Cilic a afrontar de nou el seu servei vorejant el precipici. El croat no es va amagar i va constatar que és un gran competidor. Es va reivindicar amb un break en blanc (3-3), el primer que segellava. Però un error no forçat amb el seu revés a dues mans el va tornar a posar en entredit en el joc posterior. Amb caràcter i jugant a un gran nivell, va salvar un amenaçador 30-40 (3-4). A més, va redimensionar definitivament el duel consumant amb determinació el segon trencament (3-5) –0-4 de parcial–i va tancar el set en una fase en què va exhibir un nivell estratosfèric amb el servei i des del fons. Malgrat estar majoritàriament alineats a favor de Federer, els 15.000 espectadors de la Rod Laver Arena van celebrar el set de regal. El tram final, a més, havia estat espectacular amb dos jugadors desfermats en atac i ajustant molt els seus cops.

L’estocada definitiva