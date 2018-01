“No soc un talismà. La clau és la pinya de l’equip”

En clau blaugrana l’europeu no haurà ajudat gaire, però segur que en ‘Pasqui’ té un menú preparat per posar-nos a to

Com si estigués tocat per una vareta, l’extrem del Barça Aitor Ariño, de 25 anys, ha acabat amb una medalla d’or els dos grans campionats que ha disputat amb la selecció espanyola absoluta: el mundial del 2013 coronat al Palau Sant Jordi i l’europeu de Croàcia, que es va tancar diumenge a l’Arena de Zagreb. A més, en totes dues cites va ser repescat a última hora per la lesió d’un company de selecció, Cristian Ugalde el 2013, i Ángel Fernández, aquest 2018. A la seva arribada a Croàcia, fa un parell de setmanes, ja va fer tota una declaració d’intencions: “En el mundial d’Espanya encara era júnior, tenia 20 anys i estava una mica verd. Ara ja m’he format com a jugador i penso que puc aportar molt més a l’equip.” Dit i fet. Ariño ha acabat sent l’extrem amb més minuts a la banda esquerra de l’equip espanyol i ha col·laborat tant en l’aspecte ofensiu, amb 15 gols i un 79% d’encert, com en el defensiu, sent el jugador amb més pilotes recuperades, nou en total.

S’ha repetit la història del mundial del 2013. A partir d’ara, quan la selecció espanyola vulgui guanyar algun títol haurà de comptar amb vostè, encara que sigui repescant-lo a última hora.

Sí, la veritat és que hem tingut aquesta sort. Tant el 2013 com ara, els dos campionats que he fet amb la selecció espanyola absoluta han acabat amb l’or. No crec que sigui un talismà, però en tots dos casos es va treballar molt bé.

És significatiu del relleu generacional que vol aplicar Jordi Ribera que a l’equip hi hagi tres jugadors de la generació del 92, Ferran Solé, Álex Duixebàev i vostè mateix, que ja ho havien guanyat pràcticament tot en les categories juvenil i júnior.

En les categories inferiors vam tenir la sort de guanyar molts títols per a la selecció espanyola i ara tots tres estem a l’absoluta i també intentarem que sigui així amb els grans.

Tot i incorporar-se en el segon partit del campionat, ha acabat jugant més minuts que Valero Rivera. L’ha sorprès el protagonisme i la confiança que li ha donat Ribera?

No, perquè m’ha sortit molt bon campionat i sé que en Jordi Ribera m’havia convocat sabent que podia compartir lloc amb el Valero i que em donaria les oportunitats. Com que han sortit les coses bé, ell ha confiat en mi, per la qual cosa li estic molt agraït, i m’ha sortit un molt bon campionat.

Suposo que per a la seva confiança devia ser molt important debutar en el campionat amb molt bon peu, tal com ho va fer amb Hongria?

Sí, el fet que aquest partit m’hagués sortit molt bé em va ajudar, em va donar confiança i segurament també deuria ratificar el convenciment del seleccionador de la decisió presa.

La trajectòria de l’equip en les fases de grup va ser un xic irregular, però a partir del partit d’Alemanya i en la fase final el rendiment de l’equip ha estat espectacular. Hi va haver un canvi de xip després del partit contra Eslovènia?

És cert. En les dues primeres fases l’equip va tenir moments d’irregularitat, alterant moments bons amb dolents. Després de l’ensopegada contra Eslovènia és quan l’equip va treure més caràcter. Els tres últims partits ens van sortir magnífics, tant el d’Alemanya com el de França, a semifinals, i el de Suècia, en la final. En la segona part contra la selecció sueca ho vam tenir controlat i això ens va permetre gaudir de l’or en els instants finals.

D’entrada no eren els grans favorits al títol. Quines han estat les claus per haver assolit la medalla d’or?

Segurament hi havia altres seleccions favorites, com la francesa, que té molt més nom, o noves potències amb joves valors com ara Noruega, Suècia i Alemanya. L’important del nostre equip és el grup humà, la pinya que hi ha dins. El fet que siguem més que companys d’equip, que siguem amics, es nota a la pista. En clau esportiva, la nostra força és la defensa. Si nosaltres estem segurs al darrere i els porters ens ajuden, aleshores podem córrer i en atac ho podem solucionar amb accions col·lectives.

Suposo que el fet que a l’equip hi haguessin tants jugadors del Barça –cinc– o amb passat al club blaugrana també deu haver ajudat molt a cohesionar el grup, oi?

Sí, sempre ajuda que la gent es conegui molt entre si. En aquest sentit, hi ha dos o tres jugadors que sempre lideren el grup, que fan molta pinya, i això ajuda molt i es veu molt en una de les característiques d’aquest equip, que és l’alegria que transmet i com gaudeix de cada moment. Així és com juguem millor.

A quins jugadors es refereix?

En Gurbindo, en Viran Morros i en Raúl Entrerríos també, com a capità ens ajuda molt en aquest aspecte.

Des de l’òptica del Barça, l’europeu deixarà seqüeles perquè N’Guessan i Gonzalo han acabat lesionats i s’afegeixen a les baixes de Lenne, Andersson, Jallouz i Dolenec. El panorama no és gaire engrescador amb vista a la tornada a la competició de clubs, oi?

En clau blaugrana l’europeu no ha ajudat gaire, ja que molts jugadors arribaran tocats o molt cansats, perquè han jugat molts minuts. Ara toca descansar, a gaudir del moment i, un cop a Barcelona, segur que en Xavi Pascual ens ha preparat un bon menú d’entrenaments per posar-nos a to per tornar a lluitar pels objectius del club.

Pensa que després del rendiment en l’europeu hauria de tenir més protagonisme en la plantilla del Barça?

Això és decisió de l’entrenador. Estic content del moment que he viscut ara en l’europeu, i a veure com em van les coses a Barcelona.