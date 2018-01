El Barça, amb la infermeria plena després de l’europeu

Després de dues setmanes llargues i intenses en què l’europeu de Croàcia ha acaparat els focus de l’handbol internacional, el Barça Lassa reprèn l’activitat amb vuit medallistes continentals –cinc d’or amb Espanya i tres de bronze amb França–, però amb la infermeria plena a vessar.

El conjunt blaugrana ja havia arribat a finals d’any amb diversos jugadors lesionats, alguns de llarga durada –com és el cas de Lasse Andersson– i d’altres de menor gravetat, com ara Jure Dolenec i Wael Jallouz, però la situació s’ha agreujat les dues últimes setmanes en el marc de l’europeu de seleccions. El primer a caure va ser el francès Timothey N’Guessan, que es va fer un esquinç al genoll esquerre en el partit contra Bielorússia el 16 de gener i hagut de fer un parell de setmanes de repòs absolut. Dimecres passat, contra Alemanya, el porter Gonzalo Pérez de Vargas es va fer una distensió al lligament lateral intern del genoll dret a conseqüència de la qual estarà entre dues i tres setmanes de baixa. L’endemà el club informava que Yanis Lenne, descartat per la selecció francesa, s’havia trencat un dit de la mà esquerra durant un entrenament al Palau Blaugrana. El temps previst de baixa serà d’un mes. També sembla que va tenir algun problema físic el jove lateral francès Dika Mem, que només va jugar 18 minuts en les semifinals contra Espanya i ja no va ser convocat en el partit pel tercer i quart lloc contra Dinamarca. De totes maneres, tots els jugadors que han competit en la fase final de l’europeu estan convocats per demà, i serà el metge del club, Josep Antoni Gutiérrez, qui els examinarà per avaluar l’estat en què es troben.

Sigui com vulgui, un mínim de cinc jugadors dels divuit que conformen la plantilla no estaran en condicions d’afrontar el primer partit de la segona volta de la lliga Asobal, dissabte a la pista del Port Sagunt (17 h). De ben segur que Xavi Pascual, que demà al matí dirigirà a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí el primer entrenament amb tots els jugadors de l’europeu disponibles, haurà de completar la convocatòria amb joves del filial. En aquest sentit, és probable que viatgin a Sagunt –marxaran el mateix dijous després de l’entrenament– el porter del Barça B Gerard Forns, el lateral esquerre Pere Vaquer i el central romanès Iosif-Andrei Buzle, entre d’altres.

Després del compromís contra el Port Sagunt, el Barça entrarà en plena voràgine de dos partits per setmana, alternant la lliga Asobal amb la lliga de campions. El dimecres 7 de febrer rebrà al Palau Blaugrana el Bada Osca i el dissabte 11, el Vardar d’Arpad Sterbik i Joan Cañellas, vigents campions continentals i líders de grup.