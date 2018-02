El número 1 de la WTA, més obert que mai

El retorn de Caroline Wozniacki al lloc més alt del podi del tennis femení suposa el sisè canvi de número u mundial en els darrers nou mesos, des que Serena Williams va fer el primer pas al costat com a conseqüència de la seva maternitat, a mitjan 2017. En guanyar el seu primer Grand Slam, diumenge passat, la danesa va destronar Simona Halep, que va tenir un breu regnat de 89 dies. Encara menys que ella van durar les quatre reines anteriors: Garbiñe Muguruza va ser número u entre l’11 de setembre i el 8 d’octubre de l’any passat; Karolina Pliskova, entre el 17 de juliol i el 10 de setembre; Angelique Kerber entre el 15 de maig i el 16 de juliol, i Serena Williams, entre el 24 d’abril i el 14 de maig. Totes, excepte la nord-americana, es troben ara entre les deu millors tennistes mundials, una dada molt reveladora de la forta competència que hi ha en l’elit del circuit de la WTA.

Queda clar que Caroline Wozniacki haurà de treballar fort si vol conservar la corona. No li vindrà de nou. La seva, de fet, és una història de perseverança i superació. Amb 27 anys, i després d’un període d’alts i baixos personals dels quals s’ha ressentit professionalment, la tennista nascuda a Odense ha estat capaç de recuperar el primer lloc en la llista de la WTA que va aconseguir amb 20 i 21 anys, durant 67 setmanes: exactament entre l’11 d’octubre del 2010 i el 29 de gener del 2012, amb un petit parèntesi d’una setmana en el qual la belga Kim Clijsters li va passar al davant. El cas és que Wozniacki ha tornat, exactament sis anys després, a encapçalar una classificació amb més aspirants que mai.

“Encara no he assimilat el que he aconseguit en aquestes dues últimes setmanes de competició. Això no passa cada dia. És lògic que vulgui gaudir d’aquest èxit”, deia diumenge, a Melbourne, l’endemà del seu gran dia al Rod Laver Arena, davant d’un grup de periodistes. “Serena és una de les millors amigues que tinc en el circuit. El seu suport significa molt per a mi. Quan ens veiem ho celebrarem”, revelava també Caroline Wozniacki, que ben aviat podrà estrenar la seva condició de número u. Ho farà contra la russa Anastasia Potapova, una jugadora de setze anys, en la segona eliminatòria del torneig de Sant Petersburg.