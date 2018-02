Anglaterra, menys favorita en el Sis Nacions d’enguany

A partir de dissabte, i fins al 17 de març, tindrà lloc l’esdeveniment internacional més seguit del calendari de rugbi, el torneig Sis Nacions, que enguany té un pronòstic molt més incert que en les últimes temporades. La selecció d’Anglaterra, campiona de les dues últimes edicions, continua sent la principal favorita, però les baixes que té aigualeixen considerablement les seves possibilitats. Billy Vunipola no podrà jugar per lesió, i Nathan Hughes, l’altre número 8, es perdrà com a mínim la meitat del torneig. També està lesionat el primera línia Kyle Sinckler, i James Haskell i Dan Marler estan suspesos amb vista als dos primers partits. A més, el quinze de la rosa jugarà tres partits com a visitant i dos com a local, el segon rebent la perillosa Irlanda, a Twickenham, en l’última jornada, el 17 de març.

L’equip del trebol és, precisament, la principal amenaça per als anglesos en la seva carrera cap al tercer títol consecutiu. Tot i no poder disposar per lesió de Sean O’Brien, Jamie Heaslip, Rhys Ruddock, Luke Marshall i Jared Payne, Irlanda arriba amb força i tindrà tres partits a casa. També Escòcia, després de molts anys, pot tenir possibilitats. Des que estan dirigits per Greg Townsned, els escocesos aposten per un joc més ràpid i dinàmic que converteix la falta de pes a la seva davantera en una virtut. Tot i les baixes que té a la primera línia, el quinze del card aquesta vegada no serà un rival fàcil. Per la seva banda, França, un habitual favorit, presentarà un equip en construcció, enginyat pel nou seleccionador Jacques Brunel, que encapçala un projecte renovat després del cessament, a final de l’any passat, de Le Gitan Guy Novès. En el Sis Nacions 2018 els bleus seran un grup de joves jugadors que, liderats per veterans com el nord-català Guilhem Guirado, Maxime Machenaud i Rabah Slimani, miraran de recuperar el rugbi d’alta intensitat que sempre els ha caracteritzat.

Les lesions han afectat especialment Gal·les, que ha perdut homes importants com Rhys Webb, Liam Williams, Rhys Priestland, Dan Biggar i Sam Waburton. Els dracs, que estrenaran la competició dissabte rebent Escòcia al Millennium Stadium, no ho tindran fàcil. Amb menys possibilitats encara es troba Itàlia, principal aspirant a la Cullera de Fusta, que tindrà les baixes de Leonardo Sarto i Marco Fuser.

D’altra banda, el Sis Nacions del 2018 mantindrà el canvi en les normes de puntuació establert per la World Rugbi el 2017. Així, el guanyador de cada partit obtindrà quatre punts, i no dos, com es feia fins al 2016; els empats donaran dos punts i les derrotes, zero. A més, l’equip guanyador s’emportarà un punt suplementari si converteix quatre marques i l’equip perdedor recollirà un punt de bonus defensiu si cau per set punts o menys.